Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Компания выпускает до 200 единиц плавающих колесных бронемашин Taimas 8x8, Aibar 4x4, а также гусеничной техники Tulpar.
Besqaru поставляет свою продукцию в подразделения Министерства обороны и других силовых структур Казахстана. Производственная площадка была запущена в феврале 2025 года. Проект общей стоимостью 13,5 миллиарда тенге обеспечивает 134 рабочих мест.
В завершения мероприятия Глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.
Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ряд производственных и социальных объектов столицы.
Ранее Президент посетил завод Tausogar и осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане.
Глава государства также осмотрел выставку предприятий обрабатывающей промышленности и ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в Индустриальном парке №1 Астаны.