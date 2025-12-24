РУ
    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане

    Глава государства посетил завод по производству и техническому обслуживанию бронированных колесных и гусеничных машин Besqaru, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса. 

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда

    Компания выпускает до 200 единиц плавающих колесных бронемашин Taimas 8x8, Aibar 4x4, а также гусеничной техники Tulpar.

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда

    Besqaru поставляет свою продукцию в подразделения Министерства обороны и других силовых структур Казахстана. Производственная площадка была запущена в феврале 2025 года. Проект общей стоимостью 13,5 миллиарда тенге обеспечивает 134 рабочих мест.

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда

    В завершения мероприятия Глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности. 

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ряд производственных и социальных объектов столицы.

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда

    Ранее Президент посетил завод Tausogar и осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане.

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда

    Глава государства также осмотрел выставку предприятий обрабатывающей промышленности и ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в Индустриальном парке №1 Астаны. 

    Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Промышленность Астана
