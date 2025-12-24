Президент ознакомился с производством бронированных машин в Астане

Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха и сборочные этапы, ознакомился с технологическим процессом и производственными возможностями предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Фото: Акорда

Компания выпускает до 200 единиц плавающих колесных бронемашин Taimas 8x8, Aibar 4x4, а также гусеничной техники Tulpar.

Фото: Акорда

Besqaru поставляет свою продукцию в подразделения Министерства обороны и других силовых структур Казахстана. Производственная площадка была запущена в феврале 2025 года. Проект общей стоимостью 13,5 миллиарда тенге обеспечивает 134 рабочих мест.

Фото: Акорда

В завершения мероприятия Глава государства побеседовал с рабочими и пожелал им успехов в их трудовой деятельности.

Фото: Акорда

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил ряд производственных и социальных объектов столицы.

Фото: Акорда

Ранее Президент посетил завод Tausogar и осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане.

Фото: Акорда

Глава государства также осмотрел выставку предприятий обрабатывающей промышленности и ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в Индустриальном парке №1 Астаны.