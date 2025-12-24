РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:34, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Логистический парк создадут на территории СЭЗ «Астана-Технополис»

    Глава государства осмотрел выставку предприятий обрабатывающей промышленности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в Индустриальном парке №1 Астаны.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов «Гипсовинил», специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны.

    Фото: Акорда

    На выставке также были представлены «Астанинский электротехнический завод», «Астанинский трубный завод «Арыстан» и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.

    Кроме того, Глава государства был проинформирован о перспективах развития Индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства.

    В парке планируется реализация более 100 проектов на сумму свыше 500 млрд тенге и создание около 8 тысяч новых рабочих мест.

    Также ведется активная работа по развитию логистической инфраструктуры. В частности, на территории СЭЗ «Астана-Технополис» будет создан логистический парк.

    В рамках Общенационального пула в Астане осуществляется порядка 120 проектов на сумму 1,9 трлн тенге, предусматривающих создание 22 тысячи рабочих мест.

    Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посещает ряд производственных и социальных объектов столицы, а также проведет совещание по развитию города Астаны.

    Ранее в рамках поездки по столице Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar.

