Логистический парк создадут на территории СЭЗ «Астана-Технополис»

Президент ознакомился с деятельностью ряда предприятий, расположенных в Индустриальном парке №1 Астаны.

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву показали продукцию заводов «Гипсовинил», специализирующегося на производстве гипсовиниловых панелей, и QR Systems, выпускающего пожарную сигнализацию, видеокамеры и домофоны.

Фото: Акорда

На выставке также были представлены «Астанинский электротехнический завод», «Астанинский трубный завод «Арыстан» и предприятие ARGP, производящее строительную и дорожную химию.

Кроме того, Глава государства был проинформирован о перспективах развития Индустриального парка № 2 на принципах государственно-частного партнерства.

В парке планируется реализация более 100 проектов на сумму свыше 500 млрд тенге и создание около 8 тысяч новых рабочих мест.

Также ведется активная работа по развитию логистической инфраструктуры. В частности, на территории СЭЗ «Астана-Технополис» будет создан логистический парк.

В рамках Общенационального пула в Астане осуществляется порядка 120 проектов на сумму 1,9 трлн тенге, предусматривающих создание 22 тысячи рабочих мест.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев посещает ряд производственных и социальных объектов столицы, а также проведет совещание по развитию города Астаны.

Ранее в рамках поездки по столице Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar.