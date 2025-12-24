РУ
    Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане

    Глава государства посетил завод Tausogar, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства посетил завод Tausogar
    Фото: Акорда

    В рамках поездки по столице Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar.

    Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане
    Фото: Акорда

    Предприятие, расположенное в Индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами.

    Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане
    Фото: Акорда

    Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны.

    Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане
    Фото: Акорда

    В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год.

    Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане
    Фото: Акорда

    В беседе с представителями трудового коллектива Глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Производство Заводы Астана
    Автор
