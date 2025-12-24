Президент осмотрел производство подъемного оборудования на заводе в Астане
Глава государства посетил завод Tausogar, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В рамках поездки по столице Касым-Жомарт Токаев посетил завод Tausogar.
Предприятие, расположенное в Индустриальном парке № 1, обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами.
Президент был ознакомлен с процессом производства башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны.
В настоящее время в Tausogar трудятся 44 высококвалифицированных специалиста. Мощность завода составляет 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год.
В беседе с представителями трудового коллектива Глава государства отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций.