    17:03, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент вручил ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД РК

    Ключи от квартир получили сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны и Министерства внутренних дел Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент ключи от квартир сотрудникам Генпрокуратуры, Службы госохраны и МВД РК
    Фото: Акорда

    Накануне Нового года группе сотрудников прокуратуры и силовых структур было предоставлено жилье.

    Выступая на торжественной церемонии в Акорде, Глава государства подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, защита прав граждан и охрана общественного порядка — это задачи особой стратегической важности.

    — Вы вносите огромный вклад в сохранение стабильности и спокойствия в стране, неустанно трудитесь во имя обеспечения справедливости и утверждения в обществе принципа «Закон и Порядок». Несмотря на сложные условия работы, вы верно служите государству как высокопрофессиональные и ответственные специалисты. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Безупречная служба всегда должна оцениваться по достоинству. Государство неизменно будет поддерживать таких преданных своему делу граждан, как вы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Фото: Акорда
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
