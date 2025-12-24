Глава государства поручил ускорить формирование системы переработки отходов в Казахстане
В своем выступлении на совещании по развитию Астаны Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить формирование современной системы переработки отходов, передает агентство Каzinform со ссылкой на Акорду.
— Нам требуется ускорить формирование современной системы переработки отходов. Такие проекты активно прорабатываются в Астане, Алматы и Шымкенте. Они предусматривают утилизацию до полутора тысяч тонн отходов в сутки с одновременным производством электроэнергии. Всего по стране запланирована реализация более 40 проектов по утилизации отходов. Все они должны быть запущены качественно и в срок, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что важно также обратить внимание на развитие сортировочных мощностей и мусорных полигонов.
— Международный опыт показывает, что откладывание этих вопросов в «долгий ящик» оборачивается серьезными экологическими проблемами и отражается на качестве жизни людей. Поэтому Правительству следует принять исчерпывающие меры в этом направлении, — поручил Президент.
Ранее в выступлении Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с акимами регионов принять меры по созданию экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров.