Экопарки появятся в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров Казахстана

— Должны сделать. Это задача стратегического характера. Администрация Президента будет держать на контроле выполнение этой задачи. Но, с другой стороны, нам нужно работать, принимать решения быстро и качественно, и не затевать дискуссию по каждому вопросу. Многие столичные жители, как правило, в выходные и праздничные дни выезжают в Боровое. Это достаточно далеко и несет нагрузку на экосистему природного парка. Поэтому назрела необходимость создания экопарков близ Астаны. Правительству совместно с акимами регионов нужно принять меры по созданию экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров. Но опять же я обращаю внимание на то, что там должна быть чистота. Посмотрите, что в Боровом происходит. Позор просто. Это же не инопланетяне там сорят, а наш народ, — сказал Глава государства.