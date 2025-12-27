Ушел из жизни актер фильма «Меня зовут Кожа» Нурлан Сегизбаев
Заслуженный деятель Казахстана, известный актер, сценарист и кинодраматург Сегизбаев Нурлан Санжарович скончался на 75-м году жизни, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.
Нурлан Сегизбаев — человек, внесший значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства. Он посвятил свою жизнь творчеству и национальной духовности, оставив богатое наследие.
Актер, широко известный зрителям по главной роли в фильме Абдуллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа» («Менің атым Қожа»), сыгранной им в детстве, был уникальной фигурой в казахском кинематографе. Его художественные образы на экране занимают особое место в истории отечественного искусства.
— Яркий образ, творческое наследие и вдохновляющий жизненный путь Нурлана Санжаровича навсегда останутся в памяти нашего народа, — отметили в Министерстве культуры и информации.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Нурлана Санжаровича Сегизбаева.