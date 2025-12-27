РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:31, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ушел из жизни актер фильма «Меня зовут Кожа» Нурлан Сегизбаев

    Заслуженный деятель Казахстана, известный актер, сценарист и кинодраматург Сегизбаев Нурлан Санжарович скончался на 75-м году жизни, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

    Нурлан Сегизбаев
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Нурлан Сегизбаев — человек, внесший значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства. Он посвятил свою жизнь творчеству и национальной духовности, оставив богатое наследие.

    Актер, широко известный зрителям по главной роли в фильме Абдуллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа» («Менің атым Қожа»), сыгранной им в детстве, был уникальной фигурой в казахском кинематографе. Его художественные образы на экране занимают особое место в истории отечественного искусства.

     — Яркий образ, творческое наследие и вдохновляющий жизненный путь Нурлана Санжаровича  навсегда останутся в памяти нашего народа, — отметили в Министерстве культуры и информации.

    Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Нурлана Санжаровича Сегизбаева. 

    Теги:
    Культура Утраты Казахское кино
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают