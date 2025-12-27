Ушел из жизни актер фильма «Меня зовут Кожа» Нурлан Сегизбаев

Нурлан Сегизбаев — человек, внесший значительный вклад в развитие казахской культуры и искусства. Он посвятил свою жизнь творчеству и национальной духовности, оставив богатое наследие.

Актер, широко известный зрителям по главной роли в фильме Абдуллы Карсакбаева «Меня зовут Кожа» («Менің атым Қожа»), сыгранной им в детстве, был уникальной фигурой в казахском кинематографе. Его художественные образы на экране занимают особое место в истории отечественного искусства.

— Яркий образ, творческое наследие и вдохновляющий жизненный путь Нурлана Санжаровича навсегда останутся в памяти нашего народа, — отметили в Министерстве культуры и информации.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким Нурлана Санжаровича Сегизбаева.