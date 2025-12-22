РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
  • ру
    08:47, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы смогут бесплатно получать и менять удостоверения личности со следующего года

    С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    документы, паспорт, удостоверение
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    МВД Казахстана активно внедряет цифровизацию в сфере документирования. Электронное оформление паспортов теперь доступно не только внутри страны, но и за ее пределами — в 99 загранучреждениях в 71 стране мира. Казахстанцы за рубежом могут получить паспорт в течение 30 дней вместо прежних 6 месяцев. Работа по цифровизации и упрощению выдачи документов будет продолжена для еще большего удобства граждан.

    — У нас есть система документирования населения, через которую осуществляется и генерация ИИН для граждан, и документирование казахстанцев. Там же проводится регистрация граждан — прописка, изготовление паспортов и удостоверений личности, — сообщил председатель Комитета миграционной службы Аслан Аталыков.

    С 1 января 2026 года казахстанцы будут получать удостоверение личности бесплатно при первичной выдаче и замене по истечении срока. Эта уникальная практика, инициированная МВД, направлена на упрощение получения документов и снижение финансовой нагрузки на граждан.

    — Первые удостоверения личности будут бесплатными при первичной выдаче. И, кстати, при замене удостоверений личности именно по истечении срока они также будут изготавливаться без оплаты государственной пошлины, — подытожил спикер.

    Напомним, что удостоверения личности можно оформить онлайн в Казахстане.

    Теги:
    МВД РК Полиция
    Динара Жусупбекова
    Автор
