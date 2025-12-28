Геннадий Головкин встретился с Криштиану Роналду

Встреча президента World Boxing и главы Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина и португальской звезды футбола Криштиану Роналду произошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

На видео слышен небольшой отрывок беседы, где Головкин заявил, что возможен еще один его бой в следующем году.

Напомним, в 2019 году Головкин и Роналду объявили о совместном проекте.