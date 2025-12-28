РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    07:53, 28 Декабрь 2025 | GMT +5

    Геннадий Головкин встретился с Криштиану Роналду

    Видео со встречи было опубликовано на странице в Instagram Геннадия Головкина, передает Kazinform. 

    кадр из видео

    Встреча президента World Boxing и главы Национального олимпийского комитета РК Геннадия Головкина и португальской звезды футбола Криштиану Роналду произошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

    На видео слышен небольшой отрывок беседы, где Головкин заявил, что возможен еще один его бой в следующем году.

    Напомним, в 2019 году Головкин и Роналду объявили о совместном проекте.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Криштиану Роналду Головкин Бокс
    Диана Калманбаева
    Автор
