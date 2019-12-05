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вчера 16:01
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вчера 15:20
Головкин и Роналду объявили о совместном проекте
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и звезда мирового футбола Криштиану Роналду объявили о совместном проекте, передает МИА «Казинформ».
Спортсмены в своих аккаунтах в Instagram опубликовали фотографии, где они проводят съемки в Турине для DAZN.
«Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN», - написал Головкин.
Португальский футболист подарил GGG футболку «Ювентуса». Головкин же, в свою очередь, боксерские перчатки.
«Работаем над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя, GGG», - отметил Роналду.
Отметим, Криштиану Роналду является одним из самых популярных звёзд в Instagram, который насчитывает 191 миллион подписчиков. Казахстанцу подписаны около 3,8 млн человек.
Напомним, Головкин в октябре завоевал два вакантных пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.
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