Головкин и Роналду объявили о совместном проекте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и звезда мирового футбола Криштиану Роналду объявили о совместном проекте, передает МИА «Казинформ».

Спортсмены в своих аккаунтах в Instagram опубликовали фотографии, где они проводят съемки в Турине для DAZN.

«Отличный день в Турине с моим другом Криштиану Роналду. Готовим новый проект с DAZN», - написал Головкин.

Португальский футболист подарил GGG футболку «Ювентуса». Головкин же, в свою очередь, боксерские перчатки.

«Работаем над захватывающим новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя, GGG», - отметил Роналду.

Отметим, Криштиану Роналду является одним из самых популярных звёзд в Instagram, который насчитывает 191 миллион подписчиков. Казахстанцу подписаны около 3,8 млн человек.

Напомним, Головкин в октябре завоевал два вакантных пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе, победив единогласным решением судей украинца Сергея Деревянченко.