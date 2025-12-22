Смерть девочки в стоматологии Астаны: суд вынес приговор анестезиологу

Суд признал врача-анестезиолога виновной, однако освободил ее от основного наказания в связи с амнистией, приуроченной к 30-летию Конституции Республики Казахстан.

— Признать Ж. виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 317 части 3 Уголовного Кодекса и назначить наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с оказанием медицинских услуг сроком на три года. На основании пункта 1 статьи 2 закона Республики Казахстан «Об Амнистии» в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан от 23 июня 2025 года освободить Ж. от отбытия наказания основного наказания, — огласил приговор председательствующий судья.

Анестезиолога предали суду по обвинению по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Во время судебного разбирательства подсудимая заявляла, что не признает себя виновной в полном объеме и в целом не согласна с предъявленным обвинением.

Она также рассказала, что не знала о болезнях малолетней пациентки.

Напомним, трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом в частной стоматологической клинике.