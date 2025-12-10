Смерть девочки в стоматологии Астаны: анестезиолог объяснила, почему не согласна с обвинением

Напомним, трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом в частной стоматологической клинике.

На скамье подсудимых — врач-анестезиолог. Ее предали суду по обвинению по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе судебного процесса ей предъявили новый обвинительный акт, из которого исключили смягчающие обстоятельства.

Изучив его подсудимая заявила, что не признает себя виновной в полном объеме и в целом не согласна с предъявленным обвинением.

В своем выступлении подсудимая привела отдельные формулировки из обвинительного акта, с которыми не согласилась. Речь идет о выводах стороны обвинения, где говорится о ненадлежащем исполнении ею профессиональных обязанностей.

По словам подсудимой, прокурор ссылается на заключение судебно-медицинской экспертизы, которую, как она утверждает, провели с нарушениями.

Один из доводов — это то, что на момент лечения у подсудимой не было анамнестических данных о состоянии здоровья малолетней пациентки.

— На первом судебном заседании мы выяснили со слов родителей, что они не сообщали об эпизодах болезни, считая своего ребенка абсолютно здоровым. Далее, абсолютно полностью нарушена медицинская логика в этом обвинительном акте. К примеру, «лейкоцитоз, тромбоцитоз приводит к гипоксии» — это несостоятельно, я считаю, — отметила она.

Также она сообщила, что не согласна с утверждением обвинения о том, что предвидела возможность наступления всех последствий.

— «Полностью недооценив тяжесть здоровья, самонадеянно продолжила действие путем длительной подачи Севорана» — длительность определялась не мной. И объем лечения определялся тоже не мной. Тоже выяснено в ходе судебного разбирательства, — сказала подсудимая.

Ранее государственный обвинитель сообщил об изменениях в обвинительном акте. В документе исключили смягчающее обстоятельство, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 53 УК — совершение уголовного правонарушения впервые вследствие случайного стечения обстоятельств.