    16:10, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дело о смерти девочки в стоматологии Астаны: смягчающие обстоятельства исключены

    В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о смерти трехлетнего ребенка, скончавшегося в частной стоматологической клинике в октябре 2024 года после лечения зубов под наркозом, передает корреспондент Kazinform.

    Стоматология
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    На скамье подсудимых – врач-анестезиолог. Ее предали суду по обвинению согласно части 3 статьи 317 Уголовного кодекса «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

    На заседании 10 декабря государственный обвинитель сообщил об изменениях в обвинительном акте.

    – Мы исключили в качестве смягчающей ответственности подсудимой обстоятельство, указанное в статье 53-й части пункта 1, то есть совершение уголовного правонарушения впервые вследствие случайного стечения обстоятельств, – сказал прокурор.

    При этом основная часть обвинительного акта остается без изменений.

    Суд предоставил подсудимой время для ознакомления с обновленным текстом обвинения. Заседание продолжат после перерыва.

    Kazinfom следит за развитием событий.

    Напомним, трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом в частной стоматологической клинике.

    В ноябре 2025 года уголовное дело начали рассматривать в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

    Ранее первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев отметил, что для проведения судебно-медицинской экспертизы по этому делу не привлекали экспертов Минздрава, чтобы обеспечить объективность. 

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
