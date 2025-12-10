Дело о смерти девочки в стоматологии Астаны: смягчающие обстоятельства исключены

На скамье подсудимых – врач-анестезиолог. Ее предали суду по обвинению согласно части 3 статьи 317 Уголовного кодекса «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На заседании 10 декабря государственный обвинитель сообщил об изменениях в обвинительном акте.

– Мы исключили в качестве смягчающей ответственности подсудимой обстоятельство, указанное в статье 53-й части пункта 1, то есть совершение уголовного правонарушения впервые вследствие случайного стечения обстоятельств, – сказал прокурор.

При этом основная часть обвинительного акта остается без изменений.

Суд предоставил подсудимой время для ознакомления с обновленным текстом обвинения. Заседание продолжат после перерыва.

Kazinfom следит за развитием событий.

Напомним, трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом в частной стоматологической клинике.

В ноябре 2025 года уголовное дело начали рассматривать в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Ранее первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев отметил, что для проведения судебно-медицинской экспертизы по этому делу не привлекали экспертов Минздрава, чтобы обеспечить объективность.