Дело о смерти девочки в стоматологии Астаны: смягчающие обстоятельства исключены
В Астане продолжается судебное разбирательство по делу о смерти трехлетнего ребенка, скончавшегося в частной стоматологической клинике в октябре 2024 года после лечения зубов под наркозом, передает корреспондент Kazinform.
На скамье подсудимых – врач-анестезиолог. Ее предали суду по обвинению согласно части 3 статьи 317 Уголовного кодекса «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На заседании 10 декабря государственный обвинитель сообщил об изменениях в обвинительном акте.
– Мы исключили в качестве смягчающей ответственности подсудимой обстоятельство, указанное в статье 53-й части пункта 1, то есть совершение уголовного правонарушения впервые вследствие случайного стечения обстоятельств, – сказал прокурор.
При этом основная часть обвинительного акта остается без изменений.
Суд предоставил подсудимой время для ознакомления с обновленным текстом обвинения. Заседание продолжат после перерыва.
Kazinfom следит за развитием событий.
Напомним, трагедия произошла в Астане 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом в частной стоматологической клинике.
В ноябре 2025 года уголовное дело начали рассматривать в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.
Ранее первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев отметил, что для проведения судебно-медицинской экспертизы по этому делу не привлекали экспертов Минздрава, чтобы обеспечить объективность.