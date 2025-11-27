РУ
    18:22, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трехлетняя девочка умерла после лечения зубов — будет ли Минздрав проверять стоматологии

    Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев прокомментировал трагический случай смерти трехлетней девочки в частной стоматологии Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымкентте Денсаулық сақтау басқармаыс 26 стоматологиялық кабинетке мониторинг жүргізбек болған
    Фото: Pixabay.com

    — Это, конечно, очень вопиющий и резонансный случай. Очень жалко, конечно, маленькую девочку, всего лишь три годика. Министерство здравоохранения выражает соболезнования, в первую очередь. Во-вторых, хотел отметить, что судебно-медицинская экспертиза проводится органами судмедэкспертизы при Министерстве юстиции. Здесь не привлекаются эксперты Минздрава для объективности проведения тех или иных проверок, — сказал Султангазиев.

    По словам вице-министра, массовых проверок стоматологических клиник сегодня не планируется.

    — Проверки осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом, где на год вперед определяются злостные нарушители, в том числе если есть стоматологические клиники или по жалобам населения, — добавил он.

    Напомним, трагедия произошла 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники. 

    Здравоохранение Стоматология Минздрав РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
