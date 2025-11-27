Трехлетняя девочка умерла после лечения зубов — будет ли Минздрав проверять стоматологии

— Это, конечно, очень вопиющий и резонансный случай. Очень жалко, конечно, маленькую девочку, всего лишь три годика. Министерство здравоохранения выражает соболезнования, в первую очередь. Во-вторых, хотел отметить, что судебно-медицинская экспертиза проводится органами судмедэкспертизы при Министерстве юстиции. Здесь не привлекаются эксперты Минздрава для объективности проведения тех или иных проверок, — сказал Султангазиев.

По словам вице-министра, массовых проверок стоматологических клиник сегодня не планируется.

— Проверки осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом, где на год вперед определяются злостные нарушители, в том числе если есть стоматологические клиники или по жалобам населения, — добавил он.

Напомним, трагедия произошла 30 октября 2024 года. Трехлетняя девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. В межрайонном суде по уголовным делам Астаны продолжается рассмотрение дела в отношении анестезиолога частной стоматологической клиники.