В память о фельдшере Улдане Мырзуан открыли мемориальную доску в Астане

В церемонии приняли участие родные погибшей, ее коллеги и министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Об этом глава ведомства сообщила на странице в Instagram.

— Мы склоняем головы перед памятью Улданы. Ее поступок — это пример подлинного мужества, самоотверженности и высочайшего профессионализма. Символично, что память об Улдане будет сохранена и в стенах медицинского колледжа, где она училась: одной из аудиторий присвоено ее имя. Это важно не только как знак уважения, но и как ориентир для будущих поколений медиков — пример служения людям и выбранной профессии, — подчеркнула Альназарова.

Улдана с отличием окончила обучение в колледже, затем устроилась в столичную службу скорой помощи, где проработала четыре года. За это время она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность пациентов, отметила министр.

Кадры из видео

Напомним, 8 ноября в одном из жилых домов столицы обрушилась облицовка и кондиционерная установка. В результате пострадали пять человек, в том числе два фельдшера.

С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако 18 ноября Улдана скончалась в больнице.

Президент посмертно наградил Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін» за образцовое исполнение служебного долга, проявленные мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации.

Позже стало известно, что в честь фельдшера откроют аудиторию в медколледже.