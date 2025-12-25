РУ
    14:06, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    В память о фельдшере Улдане Мырзуан открыли мемориальную доску в Астане

    На стене городской станции скорой медицинской помощи Астаны установили мемориальную доску в память о фельдшере Улдане Мырзуан, погибшей при исполнении служебного долга, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В память о фельдшере Улдане Мырзуан открыли мемориальную доску в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В церемонии приняли участие родные погибшей, ее коллеги и министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Об этом глава ведомства сообщила на странице в Instagram. 

    — Мы склоняем головы перед памятью Улданы. Ее поступок — это пример подлинного мужества, самоотверженности и высочайшего профессионализма. Символично, что память об Улдане будет сохранена и в стенах медицинского колледжа, где она училась: одной из аудиторий присвоено ее имя. Это важно не только как знак уважения, но и как ориентир для будущих поколений медиков — пример служения людям и выбранной профессии, — подчеркнула Альназарова.

    Улдана с отличием окончила обучение в колледже, затем устроилась в столичную службу скорой помощи, где проработала четыре года. За это время она заслужила искреннее уважение коллег и благодарность пациентов, отметила министр.

    В память о фельдшере Улдане Мырзуан открыли мемориальную доску в Астане
    Кадры из видео

    Напомним, 8 ноября в одном из жилых домов столицы обрушилась облицовка и кондиционерная установка. В результате пострадали пять человек, в том числе два фельдшера. 

    С тяжелыми травмами Улдану доставили в реанимацию, где врачи несколько недель боролись за ее жизнь. Однако 18 ноября Улдана скончалась в больнице. 

    Президент посмертно наградил Улдану Мырзуан медалью «Ерлігі үшін» за образцовое исполнение служебного долга, проявленные мужество и самоотверженность в чрезвычайной ситуации. 

    Позже стало известно, что в честь фельдшера откроют аудиторию в медколледже. 

