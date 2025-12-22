Госнаграды вручены призерам и тренерам XXV Летних Сурдлимпийских игр

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что поддержка спортсменов является одним из приоритетных направлений работы Правительства и выразил благодарность Национальной сборной РК — специалистам и тренерскому составу — за слаженную и результативную работу, ставшую примером решимости и воли к победе.

Фото: primeminister.kz

В Сурдлимпийских играх 2025 года приняли участие около трех тысяч спортсменов из 81 государства. Казахстанские спортсмены защищали честь страны в восьми видах спорта и завоевали 25 медалей — восемь золотых, четыре серебряных и 13 бронзовых. В результате Национальная сборная РК заняла девятое место в общекомандном зачете.

Фото: primeminister.kz

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу отметил необходимость уделять особое внимание развитию массового спорта, строительству спортивных сооружений для граждан с особыми потребностями. Сурдлимпийские игры наглядно подтверждают устойчивое развитие сурдлимпийского движения в нашей стране. Это результат слаженной работы спортивных организаций, тренеров и, конечно, самих спортсменов, которые своим трудом создают прочную основу для будущих побед. В рамках реализации поручений Президента Правительством ведется работа по развитию профессионального и массового спорта и поддержке спортсменов, строятся новые объекты инфраструктуры. Системные и своевременные меры позволят повысить общую результативность и обеспечить дальнейшее развитие всей спортивной отрасли, — отметил Олжас Бектенов.

В ходе чествования отмечены результаты спортсменов по сурдо дзюдо, блестящее выступление которых принесло Казахстану 11 медалей (пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых) и стало одним из ярких достижений Игр. В числе лидеров команды — Еркебулан Канафин и Шадияр Куандык, ставшие трехкратным и двукратным чемпионами. В легкой атлетике спортсменка Фаина Мейрманова принесла сборной золотую медаль в прыжках в высоту и установила рекорд Игр — 1,79 метра.

Фото: primeminister.kz

Значимый вклад в общий успех внесли и борцы Андрей Самарин и Шадияр Пернеш, ставшие чемпионами в вольной и греко-римской борьбе. Бронзовые награды в настольном теннисе принесли Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Абылай Бүркитбай. В тхэквондо бронзовыми призерами стали Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Аида Макатова.

Премьер-министр подчеркнул, что все достигнутые результаты говорят о высоком уровне подготовки казахстанских спортсменов и их способности успешно справляться с самыми серьезными спортивными вызовами.

Фото: primeminister.kz

От имени награжденных с ответным словом выступили тренеры Серик Данияров и Максим Рожков.

— От всех спортсменов и тренеров хочу поблагодарить Президента Казахстана за большую поддержку, оказываемую спортсменам-сурдлимпийцам. Мы выступаем с 1997 года на Сурдлимпийских играх. Я помню, как стал первым, кто завоевал золотую медаль для Казахстана. За эти годы проделана очень большая работа. Игры в Японии стали достижением для нашей страны. Мы впервые завоевали столько медалей. Будем продолжать наши традиции, — отметил тренер по легкой атлетике национальной сурдлимпийской сборной РК Максим Рожков.

Старший тренер национальной сборной команды по настольному теннису Серик Данияров отметил, что проделана огромная работа.

— Мы выглядели очень достойно на этой Сурдлимпиаде, что вылилось в такие награды и победы. Огромное спасибо нашей стране, Президенту. Свою бронзовую медаль я хочу посвятить Главе государства, — сказал он.

Фото: primeminister.kz

Орденом «Құрмет» награждены:

Еркебулан Канафин — чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Шадияр Куандык — чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);

Сергей Дмитренко — главный тренер национальной сборной команды РК по сурдо дзюдо;

Куанышбек Мукаш — вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;

Азамат Карлыгашев — вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК.

Благодарностью Президента РК:

Сауле Шакуова — генеральный директор Национального Сурдлимпийского комитета РК;

Серик Сапиев — президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;

Айжан Чокина — Генеральный секретарь Национального Сурдлимпийского комитета РК.

Благодарственным письмом Премьер-министра РК: