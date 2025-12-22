РУ
    12:07, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Госнаграды вручены призерам и тренерам XXV Летних Сурдлимпийских игр

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов вручил государственные награды казахстанским спортсменам — участникам XXV Летних Сурдлимпийских игр, прошедших в городе Токио (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на primeminister.kz. 

    Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что поддержка спортсменов является одним из приоритетных направлений работы Правительства и выразил благодарность Национальной сборной РК — специалистам и тренерскому составу — за слаженную и результативную работу, ставшую примером решимости и воли к победе.

    В Сурдлимпийских  играх 2025 года приняли участие около трех тысяч спортсменов из 81 государства. Казахстанские спортсмены защищали честь страны в восьми видах спорта и завоевали 25 медалей — восемь золотых, четыре серебряных и 13 бронзовых. В результате Национальная сборная РК заняла девятое место в общекомандном зачете.

    — Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу отметил необходимость уделять особое внимание развитию массового спорта, строительству спортивных сооружений для граждан с особыми потребностями. Сурдлимпийские игры наглядно подтверждают устойчивое развитие сурдлимпийского движения в нашей стране. Это результат слаженной работы спортивных организаций, тренеров и, конечно, самих спортсменов, которые своим трудом создают прочную основу для будущих побед. В рамках реализации поручений Президента Правительством ведется работа по развитию профессионального и массового спорта и поддержке спортсменов, строятся новые объекты инфраструктуры. Системные и своевременные меры позволят повысить общую результативность и обеспечить дальнейшее развитие всей спортивной отрасли, — отметил Олжас Бектенов. 

    В ходе чествования отмечены результаты спортсменов по сурдо дзюдо, блестящее выступление которых принесло Казахстану 11 медалей (пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых) и стало одним из ярких достижений Игр. В числе лидеров команды — Еркебулан Канафин и Шадияр Куандык, ставшие трехкратным и двукратным чемпионами. В легкой атлетике спортсменка Фаина Мейрманова принесла сборной золотую медаль в прыжках в высоту и установила рекорд Игр — 1,79 метра.

    Значимый вклад в общий успех внесли и борцы Андрей Самарин и Шадияр Пернеш, ставшие чемпионами в вольной и греко-римской борьбе. Бронзовые награды в настольном теннисе принесли Канат Конкубаев, Данияр Искендиров, Бижан Тулебаев и Абылай Бүркитбай. В тхэквондо бронзовыми призерами стали Аян Абдраш, Айжамол Абдикатова и Аида Макатова.

    Премьер-министр подчеркнул, что все достигнутые результаты говорят о высоком уровне подготовки казахстанских спортсменов и их способности успешно справляться с самыми серьезными спортивными вызовами.

    От имени награжденных с ответным словом выступили тренеры Серик Данияров и Максим Рожков.

    — От всех спортсменов и тренеров хочу поблагодарить Президента Казахстана за большую поддержку, оказываемую спортсменам-сурдлимпийцам. Мы выступаем с 1997 года на Сурдлимпийских играх. Я помню, как стал первым, кто завоевал золотую медаль для Казахстана. За эти годы проделана очень большая работа. Игры в Японии стали достижением для нашей страны. Мы впервые завоевали столько медалей. Будем продолжать наши традиции, — отметил тренер по легкой атлетике национальной сурдлимпийской сборной РК Максим Рожков.

    Старший тренер национальной сборной команды по настольному теннису Серик Данияров отметил, что проделана огромная работа.

    — Мы выглядели очень достойно на этой Сурдлимпиаде, что вылилось в такие награды и победы. Огромное спасибо нашей стране, Президенту. Свою бронзовую медаль я хочу посвятить Главе государства, — сказал он. 

    Орденом «Құрмет» награждены:

    • Еркебулан Канафин — чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Шадияр Куандык — чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Сергей Дмитренко — главный тренер национальной сборной команды РК по сурдо дзюдо;
    • Куанышбек Мукаш — вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;
    • Азамат Карлыгашев — вице-президент Национального Сурдлимпийского комитета РК. 

    Благодарностью Президента РК: 

    • Сауле Шакуова — генеральный директор Национального Сурдлимпийского комитета РК;
    • Серик Сапиев — президент Национального Сурдлимпийского комитета РК;
    • Айжан Чокина — Генеральный секретарь Национального Сурдлимпийского комитета РК.

    Благодарственным письмом Премьер-министра РК: 

    • Гулама Хамзе — чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Амина Файзулина — чемпион и серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Токтарбек Айдарбек — серебряный призер и чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Алтынбек Какитаев — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);
    • Айым Жетписбаева — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г);
    • Сабиржан Хапизов — бронзовый призер и Чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Анна Краморова — бронзовый призер и Серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Ерсин Болатов — чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Айдос Тугелбаев — чемпион командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Анастасия Тимошенкова — серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Дина Адамбаева — серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Фериде Кара оглы — серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Ольга Гараева — серебряный призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Фаина Мейрманова — чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Нурсултан Кульдеев — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Аян Абдраш — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Айжамол Абдикатова — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Аида Макатова — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Андрей Самарин — чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Рамазан Абдрасил — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Хайратхаан Шонку — серебряный и бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Шадияр Пернеш — чемпион Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Габит Есжанов — серебряный призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.); Гасыр Тургынбай — бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Сабыржан Рсалы — бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Канат Конкубаев — бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Данияр Искендиров — бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Абылай Буркитбай — бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Бижан Тулебаев — бронзовый призер командных дисциплин Сурдлимпийских игр в Токио (2025 г.);
    • Зульфия Мухамедиярова — старший тренер национальной сборной команды РК по дзюдо; Нуржан Сейтканов — старший тренер национальной сборной команды РК по дзюдо;
    • Богдан Весельский — старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;
    • Елена Пономарева — старший тренер национальной сборной команды по легкой атлетике;
    • Ерлан Мукажан — старший тренер национальной сборной команды РК по греко-римской борьбе;
    • Ерназар Конысбаев — старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;
    • Бек Молдахметов — старший тренер национальной сборной команды РК по вольной борьбе;
    • Серик Данияров — старший тренер национальной сборной команды по настольному теннису;
    • Ербол Симамбаев — главный тренер национальной сборной команды по тхэквондо;
    • Максим Рожков — тренер по легкой атлетике;
    • Мерхат Болатханов — старший тренер национальной сборной команды по тхэквондо;
    • Мерверт Беисова — медицинская сестра РГП на ПХВ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации»;
    • Нурила Алменова — медицинская сестра РГП на ПХВ «Национальный центр спортивной медицины и реабилитации». 
