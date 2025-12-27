Спортивные успехи Казахстана: чем порадовал 2025 год

Выход «Кайрата» в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА

Чемпионы Казахстана по футболу алматинский «Кайрат» могут занести 2025 год себе в актив.

И главная причина тому — не только защита титула лучшей футбольной команды в Казахстане (не только среди взрослых, но и среди молодежи), а выход в основную стадию главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА, через 4 раунда квалификации.

Раунд за раундом в отборе на пути к мечте лучший клуб Казахстана обыгрывал по сумме двух игр чемпионов Словении, Финляндии, Словакии и Шотландии.

Фото: акимат Алматы

В итоге «Кайрат» сделал то, чего не могли добиться казахстанские клубы в течение 10 лет — попасть в основную сетку Лиги чемпионов (ранее это удавалось лишь однажды, в 2015 году, столичной «Астане»).

Матчи Лиги чемпионов в Алматы, в том числе приезд мадридского «Реала», стали настоящим праздником не только для города, но и для всего Казахстана, сами футболисты «Кайрата» стали звездами в родной стране, увеличилась посещаемость матчей с их участием во внутреннем первенстве.

Фото: kallmurza

Впереди — 2026 год и, надеемся, будут новые победы «Кайрата» и других казахстанских клубов в европейских турнирах.

Юниорский чемпионат мира по фристайлу в Алматы

В начале 2025 года на заснеженных склонах Шымбулака в Алматы состоялось важное для мирового зимнего спорта событие — чемпионат мира по фристайлу-могулу и акробатике среди спортсменов не старше 19 лет.

Лучшие молодые фристайлисты со всего мира (более 110 спортсменов из 13 стран), по сути те, кто составляет будущее этого вида спорта, съехались в Алматы, чтобы выявить сильнейших.

Фото: ЦРС

И особенно важно, что казахстанские спортсмены очень хорошо проявили себя среди сверстников, завоевав на домашнем первенстве одну золотую и две серебряные медали во фристайле-могуле: отличились Анастасия Городко во фристайле-могуле (к 19 годам она — трехкратная чемпионка мира среди юниоров, обладательница шести индивидуальных медалей юниорских ЧМ), Юлия Феклистова и Денис Раструба.

В акробатике Динмухаммед Райымкулов стал чемпионом мира, что случилось впервые в истории этого вида спорта в Казахстане.

Исторический чемпионат мира по боксу

Казахстан добился триумфа на историческом чемпионате мира на родине современного бокса. Чемпионат мира 2025 года в Ливерпуле — первый под эгидой World Boxing, а потому и считается историческим.

Фото: Акорда

И особенно важно, что Казахстан не был случайным гостем на этом празднике бокса, а оказался лидером. В общем зачете по сумме выступлений мужчин и женщин Казахстан занял уверенное первое место.

У сборной страны 10 медалей, из них семь золотых, одна серебряная и две бронзовые. Если брать отдельно женские соревнования, то и здесь Казахстан одержал убедительную победу в общекомандном медальном зачете — шесть медалей (три «золота», одно «серебро» и две «бронзы»).

Справедливости ради нужно упомянуть и результаты казахстанских боксеров на чемпионате мира от IBA — организации, не признанной Международным олимпийским комитетом.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

На женском турнире IBA в 2025 году Казахстан выиграл шесть медалей, в том числе три золотые, две серебряные и одну бронзовую. На мужском турнире IBA в 2025 году у Казахстана также шесть наград (три «золота», одно «серебро» и две «бронзы»).

Таким образом, к концу 2025 года Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионка мира (это уникальное достижение не только для казахстанского бокса, но и для всего казахстанского спорта), двукратными чемпионами мира стали Сакен Бибосынов, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Алуа Балкыбекова и Аида Абикеева.

Фото: Sports.kz

Примечательно, что Балкыбекова и Абикеева стали двукратными чемпионками в течение одного 2025 года, выиграв турниры обеих организаций (признанной МОК World Boxing и не признанной МОК IBA).

Не боксом единым

На Чемпионате мира по фехтованию 2025 года в Тбилиси мужская сборная Казахстана по шпаге завоевала историческую бронзовую медаль в командном первенстве, обыграв Францию, что стало первой медалью ЧМ в истории страны.

Ключевые участники медального состава: Кирилл Проходов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов. Также казахстанские фехтовальщики показали хорошие результаты в индивидуальных турнирах, но без медалей.

Фото: НОК

Айдос Султангали выиграл в 2025 году долгожданную золотую медаль чемпионатов мира по греко-римской борьбе в олимпийском весе.

В таеквондо на взрослом чемпионате мира сборная Казахстана завоевала две медали (обе бронзовые), которые принесли Нодира Ахмедова (историческая медаль для женской команды) и Айдана Кумартаева. Казахстан не брал медали в женских соревнованиях ЧМ с 2007 года — тогда бронзовой призеркой стала Назгуль Тажигулова (51 кг).

В дзюдо историческую серебряную медаль чемпионатов мира завоевала Абиба Абужакынова.

Фото: Kazinform

В зимних видах спорта наградами чемпионатов мира среди взрослых порадовали в 2025 году соотечественников фигурист Михаил Шайдоров, мастер шорт-трека Денис Никиша, а также фристайлистка Анастасия Городко (да, она за сезон успела выиграть награды как среди юниоров, так и среди взрослых).

Триумф паралимпийцев

Двукратный чемпион Паралимпиады Давид Дегтярев стал трехкратным чемпионом мира, завоевав сразу две золотые награды на мировом первенстве по парапауэрлифтингу в Египте.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Легкоатлет-паралимпиец Руфат Хабибуллин сенсационно стал бронзовым призером чемпионата мира.

А Ербол Хамитов, выступающий сразу в двух паралимпийских видах спорта — биатлоне и лыжных гонках, — переписал историю, впервые за 31 год привезя на Родину Большой хрустальный глобус — награду, вручаемую победителю Кубка мира по лыжным видам спорта или биатлону.

Фото: instagram/khamitovyg

Ранее эту награду в Казахстан привозил в далеком 1999 году лыжник Владимир Смирнов. Кроме того, в 2025 году Хамитов стал чемпионом мира по биатлону среди паралимпийцев и призером ЧМ по лыжным гонкам.

Шахматы

Казахстанские шахматисты приучили соотечественников к своим победам. 2025 год не стал исключением. В Алматы с 19 по 30 сентября 2025 года стал шахматной столицей мира, приняв чемпионат мира среди кадетов (U8–U12) на арене СКК имени Балуана Шолака. Турнир объединил 842 юных шахматиста из 88 стран и территорий, включая 229 представителей всех 20 регионов Казахстана.

Фото: Альберт Ахметов \ Kazinform

Юные звезды Казахстана — 8-летние Алиша Бисалиева (G8), Адинур Адильбек (O8) и 12-летний Данис Куандыкулы (O12) — завоевали золотые медали, а сборная страны во второй год подряд возглавила общекомандный зачет.

Также Марк Смирнов (U14) и Эдгар Мамедов (U16) стали чемпионами мира на Юношеском ЧМ в Албании, а женская сборная выиграла командное золото на Кубке мира в Испании (2025).

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Зимние Азиатские игры

В начале 2025 года в китайском Харбине состоялись зимние Азиатские игры. Казахстанцами в общей сложности выиграно 20 медалей, в том числе четыре золотые, девять серебряных и семь бронзовых.

Результат сборной Казахстана на континентальном старте на первый взгляд кажется весьма скромным по сравнению с предыдущими зимними Азиадами, даже без учета домашней 2011 года. Но объясняется это довольно просто.

Фото: Нургали Жумагазы

Дело в том, что в программу Азиады на этот раз не были включены коронные для казахстанского зимнего спорта дисциплины, к тому же, сказалась ситуация в сборной по лыжным гонкам.

Тем не менее, Казахстан удержался в топ-4 и рассчитывает на следующей зимней Азиаде, которая пройдет в Саудовской Аравии в 2029 году, показать более высокий результат.

Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана

Летние Сурдлимпийские игры

По итогам прошедших в ноябре 2025 года XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио, сборная Казахстана завоевала 25 медалей, включая 10 золотых, семь серебряных и восемь бронзовых, заняв высокое место в общем зачете, благодаря победам в дзюдо (мужская и женская команды — мировые лидеры), борьбе (Андрей Самарин), легкой атлетике (Фаина Мейрманова установила рекорд игр в прыжках в высоту) и другим видам спорта.

Фото: Министерство туризма и спорта РК

Мы рассказывали истории некоторых атлетов, которые стали примером мужества и целеустремленности для миллионов людей в мире.

Казахстанцы в UFC все ближе к титулу

Несмотря на то, что Шавкат Рахмонов из-за последствий травмы не выступал в 2025 году, казахстанцам было за кого поболеть в UFC. В 2025 году представители Казахстана провели 13 боев в UFC. В них наши соотечественники одержали четыре победы и потерпели девять поражений.

Наиболее громкие бои в UFC проводил Асу Алмабаев. Сейчас он входит в топ-7 рейтинга UFC и уже ждет большой бой с Брендоном Морено в 2026 году, победа в котором откроет ему короткий путь к титульному бою с новым чемпионом Джошуа Ваном.

Фото: instagram.com/ufc

Шавкат, к слову, занимает вторую позицию в рейтинге UFC и в 2026 году обещает вернуться. Эксперты уже знают, с кем ему предстоит биться.

Что касается Николая Веретенникова, Бекзата Алмахана, Дияра Нургожая, то они пока не претендуют на громкие поединки в лиге, но рассчитывают, что приблизятся к ним в будущем. Азат Максум по итогам 2025 года покинул UFC.

Фото: Лига Octagon

Важным событием стало выступление Алиби Идриса в шоу претендентов. Несмотря на поражение в финале от Джозефа Моралеса, казахстанцу предложили контракт с UFC, дебют намечен на 2026 год.

Теннис

Завершить подборку выпала честь теннисистам. Причем важно, что победы одерживают не только натурализованные спортсмены, как, например, Елена Рыбакина, установившая рекорд после победы на Итоговом турнире WTA, но и воспитанники казахстанского тенниса.

Фото: ФТК

2025 год стал особенным для Амира Омарханова. Воспитанник карагандинской школы тенниса впервые в карьере вышел в финал взрослого турнира серии ITF M15 в одиночном разряде, который проходит в Монастире (Тунис), а также выиграл первый взрослый титул в карьере. Юный казахстанский теннисист занял четвертую строчку мирового юниорского рейтинга, сейчас он входит в топ-1000 лучших теннисистов мира.

Фото: КФТ

17-летний Зангар Нурланулы впервые заработал очки в одиночном рейтинге АТР.

Новые победы Геннадия Головкина в мире

Геннадий Головкин даже после завершения карьеры продолжает побеждать и прославлять Казахстан. В 2025 году Головкин одержал две исторические победы. Во-первых, он первым из казахстанцев включен в мировой Зал славы бокса.

Фото: Нурболат Аскербеков

Вторая важная победа Головкина в том, что он отныне — первый казахстанец, возглавивший международную федерацию по олимпийскому виду спорта. С этим достижением Головкина поздравил другой легендарный боксер, соотечественник Серик Конакбаев, который в 2018 году сам мог стать автором этого достижения. Работы во главе World Boxing у GGG немало, но и желания окончательно снять все вопросы о судьбе бокса в олимпийской программе у Головкина еще больше.

Фото: Акорда

Безусловно, не только вышеизложенными победами ограничились спортсмены Казахстана, для рассказа обо всех выигрышных турнирах для казахстанцев понадобилась бы серия материалов.

Однако, именно описанные события, где были зафиксированы победы казахстанцев, оказались на наш взгляд наиболее значимыми.