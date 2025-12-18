Чемпион мира назвал причины неожиданного подъема Шавката Рахмонова в рейтинге UFC

По словам Махметова, тот факт, что в свежем рейтинге UFC Шавкат Рахмонов поднялся на одну строчку и занимает уже второе место в рейтинге полусреднего веса, хотя не проводил бои с декабря 2024 года, говорит о том, что для него готовят большой бой с известным соперником.

— Перемещение Шавката Рахмонова на вторую позицию в рейтинге полусреднего веса связано с тем, что, возможно, в скором времени ему могут дать бой либо с бывшим чемпионом Джеком Делла Маддаленой, либо с Майклом Моралесом, который идет чуть ниже в рейтинге, но является восходящей звездой, — сказал Айдар Махметов.

Такой выбор UFC может сделать, по словам эксперта, в связи с наличием у лиги грандиозного контракта с медиагигантом Paramount. С финансовой точки зрения это топовый контракт на 7,7 млрд долларов на ближайшие 7 лет и UFC будет получать более 1 млрд долларов в год.

— Когда задействованы такие огромные финансовые средства, компания, которая их инвестирует, хочет получать соответствующую отдачу. Исходя из этого момента главенствующим фактором может являться хайп, участники боев будут подбираться таким образом, чтобы они были наиболее интересными и смотрибельными, чтобы зрители могли увидеть зрелище. Бойцы, которые могут делать такие бои, дарить болельщикам зрелище, будут востребованы в первую очередь, — отметил Махметов.

Он уверен, что бойцы, которые даже будут добиваться победы решением судей или их победы будут в целом скучными, вымученными, будут терять шансы на титульные поединки.

— Учитывая, что контракт с Paramount требует зрелищных боев, именно такие бойцы, яркие, умеющие делать хороший трэшток, проводить яркие эффектные бои в стойке, будут востребованы. Моралес, Маддалена и Рахмонов любят биться в стойке и подходят под эти критерии, — пояснил Айдар Махметов.

В тоже время эксперт подчеркнул, что Рахмонов вряд ли первый бой после долгого перерыва проведет сразу за титул UFC.

— В то, что Шавкату сразу дадут титульный бой с Исламом Махачевым после долгого перерыва, верится слабо. А вот после поединка с Моралесом или Маддаленой, возможно, дадут шанс на титульный бой с Махачевым, — заключил Айдар Махметов.

