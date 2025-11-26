Шавкат Рахмонов озвучил план завоевания титула UFC
Вернувшийся на третью строчку рейтинга полусреднего веса UFC казахстанец Шавкат Рахмонов озвучил причину, по которой новый чемпион UFC россиянин Ислам Махачев может избегать боя с ним, передает Kazinform.
Рахмонов заявил в интервью американскому журналисту Ариэлю Хельвани, что в команде Махачева могут стараться отложить их бой.
— Я буду самым неудобным соперником для Ислама. Могу везде подраться, хоть в стойке, хоть в партере, хоть в клинче. Думаю, Ислам это все понимает и команда его все понимает. Если правду говорить, я самый серьезный соперник для него. Конечно, Ислам тоже хочет с удобными соперниками подраться. Самый неудобный — это я. Везде могу подраться и везде быть хорошим. Ему надо защищать пояс, ему нужны лучшие, я еще непобежден. Хоть год и не дрался, но всех могу в моем дивизионе победить, — сказал Шавкат Рахмонов.
По словам казахстанца, он готов выйти на бой за титул UFC против россиянина в феврале–марте 2026 года.
— Если бы зависело только от меня — я бы выбрал бой за пояс. Но, думаю, Ислам не будет готов к этой дате — конец февраля — март. Думаю, он будет готов в конце апреля — начале мая. Посмотрим, от UFC тоже зависит. А так — готов выйти с Исламом, без проблем! Тем более — UFC мне обещали титульный бой, но у меня случилась травма и я не смог подраться. Думаю, у меня была уважительная причина, не просто так отказался. Если UFC предпочитает, что мне надо с кем-то подраться — без проблем, хоть с кем угодно. Самое главное — вот эта дата, я буду готов. Как UFC решит, буду готов. И Ислам, думаю, буду готов. Самое главное — не убегать, всякие выходы не искать. Хорошо подойти и подраться, — заявил Рахмонов.
Шавкат отметил, что у него уже есть идеи, как победить Ислама в их очном поединке.
— Да, конечно, Ислам доминировал против Маддалены, хорошо выступил. Но мне хочется понять: это так Ислам хорошо дерется или Маддалена вообще не умеет выйти из-под соперника? Представлю наш бой очень конкурентным. Ислам, как всегда, захочет перевести и побороть, но, думаю, я буду готов к его тейкдаунам и хоть к чему. Бой покажет, — заключил Шавкат Рахмонов.
Напомним, что Махачев и Рахмонов уже увиделись друг с другом на турнире UFC Fight Night в Катаре.