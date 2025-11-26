Шавкат Рахмонов озвучил план завоевания титула UFC

Рахмонов заявил в интервью американскому журналисту Ариэлю Хельвани, что в команде Махачева могут стараться отложить их бой.

— Я буду самым неудобным соперником для Ислама. Могу везде подраться, хоть в стойке, хоть в партере, хоть в клинче. Думаю, Ислам это все понимает и команда его все понимает. Если правду говорить, я самый серьезный соперник для него. Конечно, Ислам тоже хочет с удобными соперниками подраться. Самый неудобный — это я. Везде могу подраться и везде быть хорошим. Ему надо защищать пояс, ему нужны лучшие, я еще непобежден. Хоть год и не дрался, но всех могу в моем дивизионе победить, — сказал Шавкат Рахмонов.

По словам казахстанца, он готов выйти на бой за титул UFC против россиянина в феврале–марте 2026 года.

— Если бы зависело только от меня — я бы выбрал бой за пояс. Но, думаю, Ислам не будет готов к этой дате — конец февраля — март. Думаю, он будет готов в конце апреля — начале мая. Посмотрим, от UFC тоже зависит. А так — готов выйти с Исламом, без проблем! Тем более — UFC мне обещали титульный бой, но у меня случилась травма и я не смог подраться. Думаю, у меня была уважительная причина, не просто так отказался. Если UFC предпочитает, что мне надо с кем-то подраться — без проблем, хоть с кем угодно. Самое главное — вот эта дата, я буду готов. Как UFC решит, буду готов. И Ислам, думаю, буду готов. Самое главное — не убегать, всякие выходы не искать. Хорошо подойти и подраться, — заявил Рахмонов.

Шавкат отметил, что у него уже есть идеи, как победить Ислама в их очном поединке.

— Да, конечно, Ислам доминировал против Маддалены, хорошо выступил. Но мне хочется понять: это так Ислам хорошо дерется или Маддалена вообще не умеет выйти из-под соперника? Представлю наш бой очень конкурентным. Ислам, как всегда, захочет перевести и побороть, но, думаю, я буду готов к его тейкдаунам и хоть к чему. Бой покажет, — заключил Шавкат Рахмонов.

Напомним, что Махачев и Рахмонов уже увиделись друг с другом на турнире UFC Fight Night в Катаре.



