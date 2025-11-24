Рахмонов — Махачев: бойцы сделали заявления о возможном поединке в UFC

Шавкат на турнире в Катаре был одним из секундатов у соотечественника Асу Алмабаева, Махачев поддерживал в боях своих соотечественников Сайгида Изагахмаева и Тагира Уланбекова.

За кулисами Шавкат и Ислам встретились друг с другом, а позже в блиц-интервью поделились подробностями непродолжительного разговора.

— Да, новые звезды, не только новые, они есть. Они себя хорошо показали — Пратес, Моралес. Оба хорошо себя показали. У нас дивизион очень интересный, очень конкурентный, из-за этого постоянно меняется, кто лучше, остается. Ислама поздравляю с поясом. Думаю, скоро мы с ним встретимся в бою, если все будет хорошо, — сказал Шавкат Рахмонов.

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, что в Катаре поздоровался с Рахмоновым, получил от казахстанца поздравления и они пожали друг другу руки.

— Если он (Шавкат — прим. авт) восстановится и UFC решит, что он следующий — почему нет?! Ну, во-первых, ему надо вернуться. Он уже больше года не дрался. Претендент не может год отстаивать с травмами и прийти драться за пояс, — сказал Ислам Махачев.

Добавим, что сам Рахмонов рассчитывает вернуться в октагон в феврале 2026 года, в этом случае перерыв в его выступлениях составит 14 месяцев, как и у двух экс-чемпионов UFC Белала Мухаммада и Джека Деллы Маддалены перед их титульными боями.

Напомним, что ранее Шавкат Рахмонов опроверг слухи о своем уходе из UFC.