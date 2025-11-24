18-летний Амир Омарханов выиграл первый взрослый титул в карьере

Историческим для Амира Омарханова стал турнир категории ITF M15 в Монастире (Тунис).

Выступая в одиночном разряде, 18-летний не потерпел ни одного поражения и одержал итоговую важнейшую победу в своей карьере — впервые в своей профессиональной карьере выиграл взрослый турнир в одиночном разряде.

В финале Амир обыграл своего ровесника, вторую ракетку мира среди юниоров и чемпиона другого взрослого турнира категории ITF M25 немца Макса Шонхауса.

На пути к историческому титулу Амир Омарханов оказался сильнее 2-го, 6-го, 7-го и 8-го сеянных турнира.

Напомним, что у Амира Омарханова во взрослом рейтинге одиночного рейтинга есть 11 баллов и 1115 место, однако, до финального матча во взрослых турнирах Омарханов еще не добирался.

Также у Омарханова есть взрослый парный рейтинг АТР, но ранее не было очков и титулов в одиночном.

Добавим, что летом 2025 года Амир Омарханов стал чемпионом Казахстана по теннису. Также Амир Омарханов вышел в ¼ финала юниорского Уимблдона в парном разряде.



