    19:37, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    18-летний Амир Омарханов выиграл первый взрослый титул в карьере

    Воспитанник карагандинской школы тенниса казахстанский теннисист Амир Омарханов впервые в карьере стал чемпионом взрослого теннисного турнира, передает Kazinform.

    Амир Омарханов
    Фото: Федерация Тенниса Казахстана

    Историческим для Амира Омарханова стал турнир категории ITF M15 в Монастире (Тунис).

    Выступая в одиночном разряде, 18-летний не потерпел ни одного поражения и одержал итоговую важнейшую победу в своей карьере — впервые в своей профессиональной карьере выиграл взрослый турнир в одиночном разряде.

    В финале Амир обыграл своего ровесника, вторую ракетку мира среди юниоров и чемпиона другого взрослого турнира категории ITF M25 немца Макса Шонхауса.

    На пути к историческому титулу Амир Омарханов оказался сильнее 2-го, 6-го, 7-го и 8-го сеянных турнира.

    Напомним, что у Амира Омарханова во взрослом рейтинге одиночного рейтинга есть 11 баллов и 1115 место, однако, до финального матча во взрослых турнирах Омарханов еще не добирался.

    Также у Омарханова есть взрослый парный рейтинг АТР, но ранее не было очков и титулов в одиночном. 

    Добавим, что летом 2025 года Амир Омарханов стал чемпионом Казахстана по теннису. Также Амир Омарханов вышел в ¼ финала юниорского Уимблдона в парном разряде. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
