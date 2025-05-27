Теннисист Амир Омарханов совершил фантастический рывок в мировом рейтинге

17-летний казахстанский теннисист отыграл 374 позиции и теперь занимает среди «парников» 1013-е место.

Напомним, неделю назад Омарханов в дуэте с итальянцем Александром Бинда дошел до финала турнира ITF M25 в Реджо-Эмилии (Италия). В матче за титул казахстанец и его напарник уступили в двух сетах паре Томмазо Компаньюччи (Италия) / Кирилл Киватцев (Россия) — 4:6, 5:7. Несмотря на поражение, выход в финал позволил Амиру Омарханову существенно улучшить свое положение в рейтинге ATP в парном разряде.