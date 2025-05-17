Казахстанец Амир Омарханов вышел в полуфинал теннисного турнира в Италии

В 1/8 финала казахстанско-итальянская пара уверенно обыграла местный дуэт Стефано Д’Агостино и Микеле Рибечая – 6:1, 3:6, 10:4. В четвертьфинале Омарханов и Бинда вновь оказались сильнее итальянцев, на этот раз победив Лоренцо Бокки и Алессио Де Бернандиса со счетом 6:3, 6:3.

Теперь в полуфинале их ждет противостояние с итальянцем Федерико Яннакконе и украинцем Георгием Кравченко.

Ранее стало известно, сколько детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах.