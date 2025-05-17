11:14, 17 Май 2025 | GMT +5
Казахстанец Амир Омарханов вышел в полуфинал теннисного турнира в Италии
Юный казахстанский теннисист Амир Омарханов вместе с партнером из Италии Александром Биндой вышли в полуфинал турнира ITF M25, проходящего в итальянском Реджио Эмилия, передает корреспондент агентства Kazinform.
В 1/8 финала казахстанско-итальянская пара уверенно обыграла местный дуэт Стефано Д’Агостино и Микеле Рибечая – 6:1, 3:6, 10:4. В четвертьфинале Омарханов и Бинда вновь оказались сильнее итальянцев, на этот раз победив Лоренцо Бокки и Алессио Де Бернандиса со счетом 6:3, 6:3.
Теперь в полуфинале их ждет противостояние с итальянцем Федерико Яннакконе и украинцем Георгием Кравченко.
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