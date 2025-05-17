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    11:14, 17 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанец Амир Омарханов вышел в полуфинал теннисного турнира в Италии

    Юный казахстанский теннисист Амир Омарханов вместе с партнером из Италии Александром Биндой вышли в полуфинал турнира ITF M25, проходящего в итальянском Реджио Эмилия, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Амир Омарханов
    Фото: ҚТФ

    В 1/8 финала казахстанско-итальянская пара уверенно обыграла местный дуэт Стефано Д’Агостино и Микеле Рибечая – 6:1, 3:6, 10:4. В четвертьфинале Омарханов и Бинда вновь оказались сильнее итальянцев, на этот раз победив Лоренцо Бокки и Алессио Де Бернандиса со счетом 6:3, 6:3.

    Теперь в полуфинале их ждет противостояние с итальянцем Федерико Яннакконе и украинцем Георгием Кравченко.

    Ранее стало известно, сколько детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах.

    Теги:
    Спорт Италия спортсмены Казахстана Теннис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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