404 тысячи детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах

— 756 детско-юношеских клубов и 156 клубов физической подготовки для детей и подростков предоставляют услуги школьникам во внеурочное время. Большинство таких клубов, действующих по принципу доступности, расположены в густонаселенных жилых районах и рассчитаны на детей и подростков, живущих поблизости, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

Также по его словам, общее число детей, занимающихся спортом во внеурочное время, увеличилось с 259 тысяч в 2022 году до 298 тысяч в 2023 году.

Ранее мы писали, что в ВКО дети остаются без секций из-за приостановки ваучеров.