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    11:09, 14 Май 2025 | GMT +5

    404 тысячи детей занимаются спортом в казахстанских спортшколах

    В спортивных школах работают более 15 тысяч тренеров-преподавателей, которые обучают около 404 тысяч юных спортсменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дети спорт Балалар спорт баскетбол
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — 756 детско-юношеских клубов и 156 клубов физической подготовки для детей и подростков предоставляют услуги школьникам во внеурочное время. Большинство таких клубов, действующих по принципу доступности, расположены в густонаселенных жилых районах и рассчитаны на детей и подростков, живущих поблизости, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос

    Также по его словам, общее число детей, занимающихся спортом во внеурочное время, увеличилось с 259 тысяч в 2022 году до 298 тысяч в 2023 году.

    Ранее мы писали, что в ВКО дети остаются без секций из-за приостановки ваучеров

    Теги:
    Спорт Дети Депзапрос Олжас Бектенов школа
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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