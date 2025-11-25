Однажды не взяли в сборную: Шадияр Пернеш стал чемпионом Сурдлимпийских игр

Казахстанская команда на Сурдлимпиаде-2025 завоевала 5 медалей, в том числе 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды.

В весовой категории до 65 кг Шадияр Пернеш стал сурдлимпийским чемпионом. В финальном поединке казахстанский борец выиграл у иранского спортсмена Кейвана Ростамабади со счётом 4:2, обеспечив стране первое и единственное золото в этом виде программы. На церемонии награждения Пернеш не скрывал эмоций: по его словам, эта медаль стала «самой долгожданной и самой ценной» в его карьере.

В 2017 году Шадияр участвовал в Сурдлимпиаде и проиграл. После этого выступал на Сурдлимпиаде в 2022-м году в Бразилии, но удалось занять только 5-е место. В 2025 году спортсмену покорилась высшая ступень пьедестала главных стартов четырехлетия для спортсменов с нарушениями слуха.

— Мое первое место — результат многолетнего труда, усилий и постоянных тренировок. В этом году в Японии я наконец занял 1 место. Тех соперников, которые раньше меня побеждали, в этот раз победил я. С детства я много тренировался, проходил через травмы. Однажды меня даже не взяли в сборную из-за травмы, но я не сдался. Уже целый год я работал особенно усердно, потому что хотел принести Казахстану медаль. Спасибо моему тренеру, он очень поддерживал меня и помогал. И большое спасибо старшему тренеру: он всегда был рядом, поддерживал нас и обеспечивал всем необходимым, — рассказал Шадияр Пердеш.

В финале весовой категории до 57 килограммов выступил Габит Есжанов. В упорной борьбе он уступил Мохаммаду Шиавоши (Иран) — 6:15, став серебряным призёром Сурдлимпиады.

Бронзовые медали сборной Казахстана принесли Гасыр Тургынбай (74 кг), Сабыржан Рсалы (86 кг) и Кайратхаан Шонку (125 кг).

На данный момент в копилке сборной Казахстана 18 медалей — 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых. Впереди — соревнования по настольному плаванию и легкой атлетике. Сурдлимпийские игры в Токио продлятся до 26 ноября.

Ранее легкоатлетка Фаина Меирманова из Усть-Каменогорска рассказала о пути к историческому золоту Сурдлимпиады.