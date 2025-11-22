Казахстанка рассказала о пути к историческому золоту Сурдлимпиады

На Сурдлимпиаде-2025 Фаина Меирманова отметилась особым достижением. Она не только уверенно выиграла соревнования в прыжках в высоту, но и стала автором рекорда Сурдлимпийских игр в данной дисциплине, покорив планку, находящуюся на высоте 1.79 м. На пути к этой яркой победе Фаине пришлось преодолеть немало трудностей.

В детстве Фаина переболела менингитом, который дал осложнения на ухо. Ей делали операцию, но исправить ситуацию не удалось.

Фото: vkoathletics.kz

В результате девушка полностью лишилась слуха на левое ухо на всю жизнь. Обучилась языку жестов самостоятельно по книге и Youtube.

Впрочем, несмотря на инвалидность, Фаина при поддержке родных и близких начала заниматься спортом.

— Насчет поддержки со стороны близких — это была даже их инициатива, отдать меня в спорт. Они увидели, что направление у меня будет в спорте. Пробовала сначала в гимнастике, после — в легкой атлетике бег, но в итоге остановилась на прыжках в высоту. Родственники до сих пор поддерживают, рады, что я нашла свое дело и это стало частью моей жизни, — рассказала Фаина Меирманова.

Фото: ЦСП Параспорт

Изначально Фаина в легкой атлетике соревновалась с обычными спортсменами, став мастером спорта РК по легкой атлетике и чемпионкой Казахстана среди юниорок.

— Результаты в легкой атлетике пришли не сразу. С момента прихода в спорт масштабные профессиональные показатели у меня пришли через два года в 14 лет. Тогда я впервые побила рекорд манежа по прыжкам в высоту. Я тогда выступала в соревнованиях среди здоровых спортсменов, олимпийцев. В сурдолимпийскую легкую атлетику пришла с тренером не сразу. Сначала пробовали в обычных соревнованиях, но, когда узнали, что есть направление — сурдолимпийская легкая атлетика, попробовали в нем развиваться, — рассказала Фаина Меирманова.

В 2022 году Меирманова впервые приняла участие в Сурдлимпийских играх, но награду завоевать тогда не удалось.

Фото: ЦСП Параспорт

В прошлом году она установила новый мировой рекорд в юниорской (до 20 лет) возрастной категории, а уже 2025 год стал временем ее триумфа на главном старте четырехлетия среди спортсменов с нарушением слуха.

— Свою медаль хочу посвятить всему Казахстану, а также казахстанским спортсменам, кто только начинает заниматься спортом и пока думает, что достичь высоких результатов невозможно, что до достижения целей должно пройти очень много времени. Хочу сказать, что на самом деле все возможно, нет ничего невозможного, это должны знать все, кто только делает первые шаги в спорте, восходящие звезды. Также хочу посвятить эту медаль маленькой себе — ее выигрыш был детской мечтой и я ее исполнила, — заключила Фаина Меирманова.