    17:49, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанка установила рекорд Сурдлимпийских игр и стала чемпионкой

    Сегодня на Сурдлимпийских играх спортсмены национальной сборной по легкой атлетике выступают в прыжках в длину, прыжках в высоту и в беге на различных дистанциях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

    Казахстанка установила рекорд Сурдлимпийских игр и стала чемпионкой
    Фото: Минтуризма РК

    Казахстанка Фаина Мейрманова одержала победу в прыжках в высоту и установила рекорд игр, показав результат 1.79 м. Серебряным призером стала нейтральная спортсменка Анна Суравец с результатом 1.76 м, бронзу завоевала представительница Словакии Лейа Глонарик, прыгнув на 1.67 м.

    Фаина Мейрманова — мастер спорта международного класса по легкой атлетике. В 2024 году на чемпионате мира в Тайбэе (Тайвань) она показала результат 176 см в прыжках в высоту и установила мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет. В том же году стала чемпионкой Азиатско-Тихоокеанских игр в прыжках в длину.

    Напомним, легкоатлетка Ирина Сизова стала четвертой на Играх исламской солидарности.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика Параспорт
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
