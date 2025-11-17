Казахстанка установила рекорд Сурдлимпийских игр и стала чемпионкой

Казахстанка Фаина Мейрманова одержала победу в прыжках в высоту и установила рекорд игр, показав результат 1.79 м. Серебряным призером стала нейтральная спортсменка Анна Суравец с результатом 1.76 м, бронзу завоевала представительница Словакии Лейа Глонарик, прыгнув на 1.67 м.

Фаина Мейрманова — мастер спорта международного класса по легкой атлетике. В 2024 году на чемпионате мира в Тайбэе (Тайвань) она показала результат 176 см в прыжках в высоту и установила мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет. В том же году стала чемпионкой Азиатско-Тихоокеанских игр в прыжках в длину.

Напомним, легкоатлетка Ирина Сизова стала четвертой на Играх исламской солидарности.