    15:27, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Легкоатлетка Ирина Сизова стала четвертой на Играх исламской солидарности

    В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Играх исламской солидарности стартовали соревнования по легкой атлетике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

    У женщин в соревнованиях по прыжкам в высоту казахстанка Ирина Сизова остановилась в шаге от медали.

    В лучшей попытке Сизова показала 1,77 метра, заняв итоговое четвертое место.

    Победу одержала Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан) — 1,84. Второй стала Фатумата Баллей (Гвинея) — 1,84. Замкнула тройку лучших Валерия Горбатова (Узбекистан) — 1,81.

    Напомним, что 98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.

    Наталья Мосунова
    Автор
