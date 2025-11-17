Легкоатлетка Ирина Сизова стала четвертой на Играх исламской солидарности

У женщин в соревнованиях по прыжкам в высоту казахстанка Ирина Сизова остановилась в шаге от медали.

В лучшей попытке Сизова показала 1,77 метра, заняв итоговое четвертое место.

Победу одержала Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан) — 1,84. Второй стала Фатумата Баллей (Гвинея) — 1,84. Замкнула тройку лучших Валерия Горбатова (Узбекистан) — 1,81.

Напомним, что 98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.