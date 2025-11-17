15:27, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5
Легкоатлетка Ирина Сизова стала четвертой на Играх исламской солидарности
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Играх исламской солидарности стартовали соревнования по легкой атлетике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
У женщин в соревнованиях по прыжкам в высоту казахстанка Ирина Сизова остановилась в шаге от медали.
В лучшей попытке Сизова показала 1,77 метра, заняв итоговое четвертое место.
Победу одержала Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан) — 1,84. Второй стала Фатумата Баллей (Гвинея) — 1,84. Замкнула тройку лучших Валерия Горбатова (Узбекистан) — 1,81.
Напомним, что 98 атлетов представляют Казахстан на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде.