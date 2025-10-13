«Реал Мадрид» отказался от кумыса и шубата: чем питались звезды футбола в Алматы

По словам работников кухни, завтраки, обеды и ужины для гостей отеля традиционно подают в ресторане на 1 этаже, но «Реал Мадрид» в полном составе трапезничал в ресторане на 10 этаже.

Екатерина Менжею, шеф-кондитер гостиницы, рассказала, что в дни пребывания «Реал Мадрид» в отеле кухня работала в нормальном режиме. Но, в тоже время, было немного напряженнее обычного из-за возросшего объема работы.

— Тем не менее, ребята хорошо справлялись, лишнего ничего себе не позволяли, соблюдали все правила, которые были предписаны на время пребывания футбольной команды. Нам по контракту нельзя было общаться, фотографироваться с ними, но мы делали свою работу и остались довольны, — сказала Екатерина Менжею.

Вместе с командой и тренерами «Реал Мадрида» в Алматы прилетел их собственный шеф-повар, который разрабатывал им меню. Еще до заселения шеф-повар команды направил на кухню отеля заявку по блюдам.

— Эти блюда — правильное питание. Все продукты должны были быть наисвежайшими. Были в меню и десерты. У них свой авторский рецепт десерта, который любят футболисты, разработал его их шеф. И с этим рецептом он пришел к нам и попросил приготовить. Это йогуртовый торт. Запрета на использование рецепта не было, они нам его оставили. Он очень простой в приготовлении, очень вкусный и полезный. Но помимо этого были в их меню и другие полезные десерты, — сказала Екатерина Менжею.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Директор отдела напитков и питания Максат Куттыбулатов рассказал, что напрямую игроки и тренеры команды не делали заказы, все заявки поступали через шеф-повара.

— У «Реала» есть свой райдер, по которому отель и обслуживал гостей. Все, что они хотели, мы им предоставили. Экзотического ничего они не просили. Все, что они запросили, было на нашем рынке. Казахскую национальную кухню они не запрашивали. Мы предлагали им попробовать кумыс, шубат, но они отказались. Видимо, не стали рисковать и пробовать что-то новое накануне важной игры с «Кайратом». В целом все, что не входит в их меню, они не разрешали давать футболистам. А вода, которую они пили, была наша, свою воду они не привозили. Продукты, еда — полностью наши, блюда готовили наши повара. Но их шеф-повар контролировал все по списку, где надо было, подсказывал нашим ребятам, — рассказал Максат Куттыбулатов.

На кухне отеля работают не только основные сотруники, но и студенты, проходящие практику. Их смены также попали на время визита «Реал Мадрид» в Алматы, они работали на столе, где готовился омлет, а также пополняли еду.

Студент 2 курса Алматинского государственного бизнес-колледжа Дамир Закирьянов пришел на практику на кухню отеля 2 сентября. А уже с 28 по 30 сентября обслуживал игроков «Реал Мадрид».

— Когда я их обслуживал, сильно волновался. Когда видишь футболистов по телевизору — это одно, а когда их видишь рядом — совсем другие ощущения. И они выразительно на тебя смотрят, и ты понимаешь, что это такие же люди, не роботы. И, если наша команды проигрывает им, нет смысла на них злиться. Лично я докладывал помидоры черри в тарелку вратаря Тибо Куртуа, и навсегда запомню этот момент. Шеф-повар «Реал Мадрида» заходил к нам на кухню, — вспомнил Дамир Закирьянов.

Он отметил, что не имел права вступать в диалог со звездными гостями отеля, но даже такие безмолвные встречи мотивируют его на дальнейший рост в своем деле.

Напомним, что приезд «Реал Мадрид» в Алматы вызвал ажиотаж. О причинах, по которым не удалось организовать болельщикам комфортный проход на Центральный стадион в день игры, высказались в Министерстве туризма и спорта РК.

Матч между «Кайратом» и «Реал Мадрид» закончился со счетом 0:5 в полььзу испанской команды, хет-трик на счету Килиана Мбаппе.