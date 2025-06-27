Лучше не загадывать — Абиба Абужакынова о возможном замужестве

— Абиба, Вы первая казахстанская дзюдоистка, трижды вставшая на пьедестал чемпионатов мира. Что для Вас значил этот момент?

— Да, я впервые попадаю в финал, до этого дважды я занимала третье место. Я рада, но не могу сказать, что абсолютно довольна. Второе место — это такая позиция, которая не даёт ни радости победы, ни горечи поражения. Но я рада, что подарила медаль Казахстану.

— Вспомните самый трудный бой в карьере — что помогло Вам не сломаться?

— У меня много было сложных боев. Все встречи сложны по-своему. На всех соревнованиях особенно тяжело даются первые встречи.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

— Насколько сильно изменилась Ваша подготовка в последние годы? В чём ключевой прогресс?

— Считаю, что в плане прогресса я действительно прибавила. Сейчас главное — продолжать развиваться с тактической стороны, и думаю, что золотая медаль обязательно будет моей.

— Какие у Вас цели на ближайшие 2–3 года? Олимпиада — это цель № 1?

— На ближайшие два-три года моя цель — чемпионат мира в Астане. И, как вы знаете, в следующем году будут Азиатские игры, нужно золото. В 2022 я забрала серебро. Вместе с золотом на чемпионате мира главной целью так же является Олимпиада-2028.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

— Есть ли у Вас ощущение, что женщины в спорте в Казахстане стали сильнее и заметнее?

— Мне часто приходят сообщения о том, что после просмотра Олимпиады люди отдают своих дочерей на дзюдо. Я очень рада, что в нашей стране больше девочек занимаются спортом.

— С кем из спортсменов и дзюдоистов Вы дружите?

— Со многими спортсменами знакома. Елдос Сметов оказывает мне поддержку во всем. Разумеется, у него гораздо больше опыта, и я постоянно обращаюсь к нему за советами, узнавая что-то новое.

Фото: Федерация дзюдо Казахстана

— Вы говорили, что выйдете замуж после Олимпиады…

— В 2024 году я думала, что выйду замуж после Олимпиады, а что будет в 2028 году — неизвестно. Думаю, лучше не загадывать — в будущем сами всё увидите.

Отметим, в прошлом году после Олимпиады в Париже спортсменка рассказала, что готова выйти замуж за того, кто будет ждать ее до Олимпиады 2028 года.

Ранее в женском зачете Абиба Абужакынова, которая впервые в истории казахстанского дзюдо вышла в финал Чемпионата мира, поднялась на две строчки вверх и с 5662 очками заняла 2-е место в рейтинге.

Напомним, на Олимпиаде-2024 дзюдоистка уступила бронзу.