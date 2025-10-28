Казахстан лишился одного бойца в UFC

На турнире UFC 321 в Абу-Даби, прошедшем на выходных, состоялся поединок между казахстанцем Азатом Максумом и американцем Митчем Рапосо. Судьи единогласным решением отдали победу американцу.

Сразу после боя известный спортивный менеджер, 8-кратный чемпион мира по ММА джиу-джитсу, грепплингу и каратэ Айдар Махметов заявил, что поединок с Рапосо станет последним для Азата.

— Двое судей отдали один раунд из трех Азату, третий судья посчитал, что все раунды выиграл Рапосо. Вынужден признать, что результат боя справедлив. Винить нужно только себя. У Азата теперь рекорд в UFC 1-3. Скорей всего, это был его последний поединок в лиге, — заявил в своем Telegram-канале Махметов.

Опасения эксперта подтвердились. Во вторник, 28 октября, официально подтверждено, что Азат Максум и египетский тяжеловес Хамди Абдельвахад больше не являются бойцами UFC.

Таким образом, в UFC осталось 5 казахстанцев. Это Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Бекзат Алмахан, Николай Веретенников и Дияр Нургожай. Ранее в UFC, помимо Азата Максума, экс-бойцами UFC являются Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов и Мария Агапова. С флагом Казахстана в октагон UFC выходил россиянин Дамир Исмагулов.

Отметим, что Алиби Идрис как финалист реалити-шоу The Ultimate Fighter также может получить контракт с UFC, что вновь доведет до 6 число казахстанцев в сильней лиге ММА в мире.

Ранее появились слухи, что Шавкат Рахмонов уходит из UFC, однако, в команде бойца опровергли их и сделали заявление.



