Геннадий Головкин официально вошел в Зал славы бокса

Об этом стало известно из официального заявления Зала славы бокса.

Фото: Boxing Hall of Fame

Церемония включения в Международный зал славы бокса (IBHOF) пройдет с 11 по 14 июня 2026 года в Канастоте (штат Нью-Йорк).

В голосовании 2025 года вместе с Головкиным были Вернон Форрест и Стив Коллинс, а также боксеры, которые не попали в Зал славы с первой попытки в прошлые годы. Выбирали журналисты и историки бокса из США, Японии, Англии, Канады, Аргентины, Австралии, Нидерландов, Германии и Мексики.

Головкин попал в Зал славы с первой попытки. Вместе с ним в Зал славы введут бывших чемпионов мира Антонио Тарвера (номинировался с 2024 года) и Найджела Бенна (номинировался с 2017-го).

Отметим, что в разные годы в Зал славы включили Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо, а также Костю Цзю (2011), Виталия Кличко (2018) и Владимира Кличко (2021).

Ранее Головкин стал президентом World Boxing.