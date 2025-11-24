Головкин — президент World Boxing: станет ли он членом МОК

Отметим, что после выборов 23 ноября Геннадий Головкин стал занимать сразу 2 должности одновременно. Оставаясь президентом Национального олимпийского комитета Казахстана, он стал президентом международной федерации World Boxing.

В интервью телеканалу Jibek Joly сразу после выборов Головкин признался, что на все 3 года президентства в World Boxing не намерен оставлять пост руководителя НОК РК.

— Я максимально попытаюсь остаться в НОК. Не то, что попытаюсь, я приложу все усилия, чтобы остаться. Есть определенные цели, есть определенные знания. Все, что сделано в НОК, на какой уровень мы вывели НОК в коллаборации с МОК — мы сейчас партнеры. Я думаю, что мы свои позиции не потеряем. Будет поддержка и от страны, и от болельщиков — мы пойдем дальше. Планы грандиозные, — сказал Геннадий Головкин.

Что уже сделал Головкин для мирового любительского бокса

Кризис мирового любительского бокса начался в 2019 году, когда международная ассоциация любительского бокса IBA, отвечавшая за этот вид спорта на Олимпиаде, попала в немилость МОК. Тогда IBA отстранили от организации турниров на Олимпийских играх в 2019 году, а затем окончательно отозвали у нее признание 23 июля 2024 года.

Боксерские турниры на Олимпиадах в 2021 и 2024 году в связи с этим проводил сам МОК, но с условием, что сохранение бокса в олимпийской программе будет напрямую зависеть от наличия новой боксерской федерации.

Так, в ноябре 2023 года появилась World Boxing. К весне 2025 года число стран, входящих в нее, стало равняться 106.

Геннадий Головкин в World Boxing человек не новый. Чуть более года он был председателем олимпийской комиссии World Boxing. На этом посту он сумел договориться с МОК и убедить всех в том, что без бокса в программе Олимпийские игры не будут такими интересными. Президентом World Boxing при этом был функционер из Нидерландов Ван дер Ворст. 21 сентября нидерландец заявил, что не намерен подавать кандидатуру на выборах главы World Boxing.

Перед Головкиным как президентом World Boxing на ближайшие 3 года его полномочий стоят сложные задачи. Он их обозначил в своей речи в ходе выборов.

На практике это может означать, например, внедрение электронной системы или искусственного интеллекта для подсчета ударов в боях для повышения прозрачности судейства, прозрачные финансовые дела, защита прав спортсменов и другие важные вещи, о которых упоминал Головкин.

В случае успеха Г. Головкин навсегда впишет свое имя в историю любительского бокса. Но дополнительным бонусом для Головкина может стать возможность получить статус члена Международного олимпийского комитета.

Первым и единственным казахстанцем, становившимся членом Международного олимпийского комитета, является легендарный лыжник, олимпийский чемпион Владимир Смирнов. Другого, кто был бы настолько далеко вхож в двери МОК, в Казахстане еще не было. Геннадий Головкин теоретически может стать вторым казахстанцем, кому выпала честь стать членом МОК. Дело в том, что руководители федераций по олимпийским видам спорта наделяются статусом члена МОК в связи с должностью. Именно на таких правах членами МОК являются, например, рыцарь-командор Ордена Британской Империи и одновременно президент World Athketics Себастьян Коу, президент Объединенного мира борьбы UWW Ненад Лалович и руководители других федераций, отвечающих за олимпийские виды спорта.

Международная федерация бокса World Boxing пока имеет временное признание Международного олимпийского комитета и будет отвечать за проведение боксерского турнира на летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Когда World Boxing получит полное признание, чего намерен добиться Головкин, тогда и для Геннадия Геннадиевича откроется возможность стать членом МОК.

На текущий момент Г. Головкин является членом Комиссии Международного Олимпийского комитета Olympism 365 и, по его собственному признанию, сумел добиться равноправного партнерства Национального олимпийского комитета Казахстана и МОК.

Итог

Работы по усилению позиций любительского бокса в мире у Геннадия Головкина, как мы видим, предостаточно. Но сверхзадачи и трудности никогда не пугали Головкина, а наоборот мотивировали его на то, чтобы достигнуть поставленных целей еще убедительнее. А различного рода бонусы в виде возможного включения Головкина в Зал Славы бокса или наделение его статусом члена МОК, можно будет расценивать как знак высокой оценки его работы.