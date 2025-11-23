Геннадий Головкин: Готов бороться за самое важное — будущее бокса

Выбор был единогласный. В конгрессе приняли участие 58 федерации со всего мира.

В Риме прошла презентация кандидатов на должность президента международной федерации World Boxing.

В своем предвыборном выступлении GGG заявил, что готов бороться за самое важное — будущее бокса.

Он подчеркнул, что федерации нужны честность, прозрачность и ориентация на спортсменов, а также представил четыре ключевых направления своего Манифеста: спортсмены прежде всего, честность, инновации и финансовая устойчивость.

Фото: Нурболат Аскербеков

Головкин отметил, что с поддержкой членов федерации World Boxing сможет вернуть полное доверие МОК и закрепить место бокса на Олимпиадах — не только на Играх Лос-Анджелес-2028, но и на всех будущих Олимпийских играх.

— Я прошел путь через все этапы в боксе. Я был спортсменом и выступал на Олимпийских играх. Я стал чемпионом мира. И сегодня я работаю как спортивный лидер. Я здесь, чтобы бороться за важное — за будущее самого бокса. Как член Комиссии МОК Olympism365 и председатель Олимпийской комиссии World Boxing, я знаю: надлежащее управление — это то, что защищает спортсменов и наш вид спорта, — сказал он.

Он подчеркнул, что уже в следующем году начнет воплощать идеи в жизнь, регулярно информируя членов организации о каждом шаге.

— Это — про единство. Сегодня мы делаем большой шаг вперед. Мы должны стать той федерацией, в которую верят спортсмены и которой доверяет Олимпийская семья. Я сформирую команду руководителей, которая будет работать честно, много и эффективно. Потому что лидерство — это не стоять над людьми. Лидерство — это стоять вместе с ними. Единство — это не лозунг. Это должен быть наш образ действий. World Boxing должен быть прозрачным, объединенным и ориентированным на спортсменов. Давайте построим… будущее вместе, — обратился к участникам Геннадий Головкин.

Выступая после официального назначения, Головкин заявил, что хочет, чтобы каждый боксер рос и развивался в честном и безопасном спорте.

— Когда мы едины, World Boxing будет двигаться вперед как одна семья. Мы покажем делами, а не словами, — что World Boxing — это федерация, которой может доверять Олимпийская семья. Мы будем независимы, но будем уважать Олимпийские ценности, — сказал он.

Полномочия нового президента продлятся 3 года.

Фото: Нурболат Аскербеков

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность Президента Международной федерации World Boxing.