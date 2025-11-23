РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:49, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент РК поздравил Геннадия Головкина с назначением на пост главы World Boxing

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность Президента Международной федерации World Boxing, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Акорда

    — Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта, — написал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что было два кандидата на пост президента World Boxing — казахстанец Геннадий Головкин и греческий функционер Харис Мариолис. Однако, в итоговый список претендентов он не вошел. В этой связи Головкин остался единственным кандидатом на пост президента World Boxing.

    Добавим, что World Boxing признана Международным олимпийским комитетом и будет отвечать за бокcерский турнир летних Олимпийских игр 2028 года.

    Диана Калманбаева
    Автор
