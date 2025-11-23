Президент РК поздравил Геннадия Головкина с назначением на пост главы World Boxing

— Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта, — написал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее сообщалось, что было два кандидата на пост президента World Boxing — казахстанец Геннадий Головкин и греческий функционер Харис Мариолис. Однако, в итоговый список претендентов он не вошел. В этой связи Головкин остался единственным кандидатом на пост президента World Boxing.

Добавим, что World Boxing признана Международным олимпийским комитетом и будет отвечать за бокcерский турнир летних Олимпийских игр 2028 года.