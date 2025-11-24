Серик Конакбаев обратился к президенту World Boxing Геннадию Головкину

В ноябре 2018 года в Москве состоялись выборы президента Международной ассоциации бокса (AIBA), которая в то время отвечала за бокс на Олимпийских играх. Одним из кандидатов на пост руководителя был казахстанец Серик Конакбаев, серебряный призер Олимпиады-1980. Тогда он мог стать первым казахстанцем-руководителем международной федерации по олимпийским видам спорта, однако победу на выборах главы AIBA отдали представителю Узбекистана Гафуру Рахимову. Это событие стало началом конца AIBA в олимпийском боксе — в 2019 году Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство этой организации, переименовавшейся в IBA, а в 2024 году полностью лишил ее признания.

В 2023 году появилась новая федерация любительского бокса World Boxing, которая на данный момент имеет временное признание от МОК. 23 ноября 2025 года президентом World Boxing избран казахстанец Геннадий Головкин, серебряный призер Олимпиады-2004 и экс-чемпион мира.

Корреспондент Kazinform попросил Серика Конакбаева ответить на пару вопросов об историческом для Казахстана событии, участником которого стал Головкин.

— Как оцениваете шансы на выполнение Геннадием Головикиным заявленной программы на посту президента World Boxing? По-вашему, сможет ли он со всеми договориться и окончательно вернуть бокс в олимпийскую программу?

— У Геннадия три года на выполнение всех поставленных целей и, думаю, при грамотном планировании и менеджменте это вполне достижимо, ведь он не просто продекларировал пункты своей программы. Он уже около двух лет возглавляет Национальный олимпийский комитет и состоялся как функционер и он понимает степень ответственности на новой позиции не только перед страной, но и всем мировым боксерским сообществом. Это и есть, наверное, ответ. Если Геннадий выполнит свою программу, то вопрос присутствия бокса в программе Олимпийских игр будет закрыт. Здесь речь не только о том, чтобы договариваться, необходимо, как и на ринге, результатами своей деятельности убеждать всех своих оппонентов.

— Какой совет или пожелание хотели бы дать Геннадию Головкину в связи с избранием на пост главы World Boxing?

— Прежде всего успехов и неиссякаемой энергии, мы все понимаем, какая колоссальная работа предстоит Геннадию. Перед ним большой круг вопросов, начиная от организационно-структурных и заканчивая финансовыми. Это нелегкий путь, который Геннадию надо пройти плечом к плечу со своими единомышленниками и компетентной командой. А казахстанцы, я уверен, всегда поддержат своего чемпиона.

Напомним, что Геннадий Головкин озвучил свой план работы на посту главы World Boxing.