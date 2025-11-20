17-летний Зангар Нурланулы впервые заработал очки в одиночном рейтинге АТР

В первом круге 17-летний Зангар сыграл против 18-летнего Руслана Кацукевича из Беларуси. Матч сложился удачно для казахстанца, он одержал победу над оппонентом со счетом 7:5, 6:3.

Эта победа стала для казахстанца особенной, ведь он благодаря ей получил первые очки во взрослый рейтинг АТР в мужском одиночном разряде.

В следующем раунде Зангар встретится с Вишая Трончарончалкулом из Таиланда и в случае победы может увеличить дебютные баллы в одиночном рейтинге.

Отметим, что ранее Зангар Нурланулы выступал в юниорском туре, где отметился участием в полуфинале юниорского US Open в одиночном разряде. Кроме того, в его активе уже есть баллы во взрослом рейтинге АТР в парном разряде.

Напомним, что выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге WTA, вернется на корт уже в декабре.