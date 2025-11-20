РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:33, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    17-летний Зангар Нурланулы впервые заработал очки в одиночном рейтинге АТР

    Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы успешно стартовал на взрослом турнире серии ITF M15 в Египте в одиночном разряде, передает агентство Kazinform.

    
    Фото: ФТК

    В первом круге 17-летний Зангар сыграл против 18-летнего Руслана Кацукевича из Беларуси. Матч сложился удачно для казахстанца, он одержал победу над оппонентом со счетом 7:5, 6:3.

    Эта победа стала для казахстанца особенной, ведь он благодаря ей получил первые очки во взрослый рейтинг АТР в мужском одиночном разряде.

    В следующем раунде Зангар встретится с Вишая Трончарончалкулом из Таиланда и в случае победы может увеличить дебютные баллы в одиночном рейтинге.

    Отметим, что ранее Зангар Нурланулы выступал в юниорском туре, где отметился участием в полуфинале юниорского US Open в одиночном разряде. Кроме того, в его активе уже есть баллы во взрослом рейтинге АТР в парном разряде.

    Напомним, что выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятое место в мировом рейтинге WTA, вернется на корт уже в декабре. 

    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
