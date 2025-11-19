РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:58, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Елена Рыбакина впервые сыграет в Индии: ее отпуск будет недолгим

    Выступающая за Казахстан теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 5 место в мировом рейтинге WTA, вернется на корт уже в декабре, передает Kazinform.

    Елена Рыбакина
    Фото: Instagram/wtl

    Спортсменка заявлена на крупный коммерческий выставочный турнир World Tennis League, проводящийся с 2022 года.

    Рыбакина ранее уже принимала участие на данном турнире два раза, но тогда он проводился в ОАЭ. В 2025 году World Tennis League соберет на соревнование элиту мирового тенниса в Индии. С 17 по 20 декабря в Бангалоре на корт, помимо Рыбакиной, выйдут Паола Бадоса, Марта Костюк, Шривали Бхамидипати, Магда Линетт, а среди мужчин - Даниил Медведев, Ник Кириос, Гаэль Монфис, Сумит Нагал и Рохан Бопанна. 

    Напомним, что 9 ноября Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA, после чего официально вышла в отпуск. Правда, отдых у теннисистки продлится недолго.

    Ранее стали известны реальные позиции женского тенниса Казахстана в итоговом рейтинге WTA за 2025 год. А Елена Рыбакина после выигрыша на Итоговом турнире WTA призналась в любви к Казахстану. 

    Спорт Казахстан Елена Рыбакина Теннис
