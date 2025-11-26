Казахстанские спортсмены завоевали 25 медалей на Сурдлимпийских играх-2025

XXV летние Сурдлимпийские игры (Deaflympics) прошли в Токио с 15 по 26 ноября. Это крупнейшие международные соревнования среди спортсменов с нарушением слуха, проводимые раз в четыре года.

В этом году приняли участие около 3 000 спортсменов из 81 страны, которые разыграли медали в 209 дисциплинах по 21 виду спорта. Сборную Казахстана представляли 78 спортсменов, выступавших в восьми видах спорта.

Торжественная церемония закрытия Сурдлимпийских игр прошла в Токийском столичном гимназии с участием принцессы Японии Како Акисино, мэра Токио Юрико Коикэ и президента Международного сурдлимпийского комитета Адама Косы.

В параде команд Государственный флаг Казахстана пронесли бронзовый призер XXV летних Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Нурсултан Кульдеев, и спортсмен национальной сборной по плаванию Мария Сотникова.

Во время торжественной церемонии президент Международного сурдлимпийского комитета Адам Коса огласил завершение Игр и поблагодарил спортсменов за выступления.

По итогам Игр-2025 сборная Казахстана завоевала восемь золотых, четыре серебряные и 13 бронзовых медалей, заняв девятое место в общекомандном медальном зачете среди 81 страны.

Самым результативным видом спорта для Казахстана стало сурдо дзюдо: наши спортсмены завоевали пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали, всего — 11 наград.

В вольной борьбе сборная Казахстана завоевала «золото», «серебро» и три «бронзу», а в греко-римской борьбе — «золото», «серебро» и «бронзу».

В легкой атлетике Казахстан завоевал «золото» и «бронзу», причем Фаина Мейрманова обновила рекорд Сурдлимпийских игр в прыжках в высоту, показав результат 1,79 м.

В таеквондо в дисциплине керуги наши спортсмены завоевали три бронзовые медали, а мужская команда по настольному теннису выиграла «бронзу» в командном зачете.

— В Казахстане сурдлимпийский спорт динамично развивается и наши спортсмены покоряют новые вершины на международной арене. Так, на предыдущих Сурдлимпийских играх 2022 года в Бразилии национальная сборная завоевала четыре золотые, семь серебряных и 18 бронзовых медалей, заняв 13-е место в медальном зачете, тогда как в этом году команда Казахстана, выиграв восемь золотых, четыре серебряные и 13 бронзовых медалей, завершила соревнования на девятом месте. Это является наглядным результатом системной работы по развитию спорта для людей с ограниченными возможностями и стабильной государственной поддержки. В дальнейшем мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку спортсменам для повышения их потенциала и достижения высоких результатов, — отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Нурлан Есембаев.

Напомним, ранее мы рассказывали историю нескольких чемпионов Сурдлимпиады — Шадияра Пернеш и Фаины Меирмановой.



