Айдос Султангали стал чемпионом мира по борьбе в олимпийском весе

В греко-римской борьбе в весе до 60 кг в финальной схватке сошлись казахстанец Айдос Султангали и Алишер Ганиев из Узбекистана.

Султангали начал схватку очень активно с первых секунд и за первую минуту сделал серию приемов три раза и набрал восемь очков, не дав ни единого шанса узбеку на какое-либо действие. Итогом стало еще одно очко казахстанцу, когда узбеки попытались оспорить действие арбитра, но проиграли челлендж. В итоге — быстрая и чистая победа Айдоса Султангали — 9:0.



Ранее в полуфинале Султангали уверенно победил грузинского спортсмена Амирана Чавадзе.

Фото: Пресс-служба Дирекции по развитию спорта

Важно, что вес до 60 кг в греко-римской борьбе представлен на Олимпийских играх и медаль Султангали — серьезная заявка на олимпийскую награду в будущем.

Отметим, что ранее 29-летний Айдос Султангали дважды выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира, и выступление на чемпионате мира-2025 — лучшее в его карьере. 20-летний Ганиев ранее становился чемпионом мира среди молодежи.

За всю историю выступления Казахстана независимой командой на чемпионатах мира в греко-римской борьбе было выиграно пять золотых медалей. Чемпионами мира становились по два раза Юрий Мельниченко (в 1994 и 1997 годах) и Мкхитар Манукян (в 1998 и 1999 годах), а также Бахтияр Байсеитов в 1998 году.