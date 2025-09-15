Казахстан добился триумфа на историческом чемпионате мира на родине современного бокса

В далеком XVIII веке в Англии начали формировать правила и стандарты современного бокса, в 1867 году там же был разработан первый свод правил, ставший основой современного бокса. В 2025 году также в Англии состоялся первый в истории чемпионат мира по боксу под эгидой новой международной федерации World Boxing, чье появление позволило боксу сохранить место в программе Олимпийских игр. И Казахстан оставил свой яркий след на этой новой странице мирового бокса.

Впрочем, здесь нужно немножко окунуться в историю. А именно, напомнить, что существовавшая с 1920 года Международная ассоциация бокса IBA, долгие годы отвечавшая за развитие любительского бокса, проведение чемпионатов мира и представительство бокса на Олимпийских играх, в 2019 году была временно лишена признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) из-за проблем с управлением, финансами и судейством, а также с полным отсутствием финансовой прозрачности. В 2023 году статус признания у IBA был отозван окончательно.

Все эти события привели к тому, что две Олимпиады подряд — в Токио в 2021 году и 2024 году боксерский турнир организовывал сам МОК, а дальнейшие олимпийские перспективы бокса на Олимпиадах оказались туманными. Чтобы сохранить бокс в олимпийской программе и завершить кризис, в 2023 году была создана новая федерация World Boxing, получившая признание МОК в 2025 году.

Чемпионат мира 2025 года в Ливерпуле — первый под эгидой World Boxing, а потому и считается историческим. И особенно важно, что Казахстан не был случайным гостем на этом празднике бокса, а оказался лидером.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

В общем зачете по сумме выступлений мужчин и женщин Казахстан занял уверенное первое место. У сборной страны 10 медалей, из них 7 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых. На втором месте расположились принципиальные соперники — сборная Узбекистана — 11 наград, но всего 6 золотых медалей, а еще 2 серебряные и 2 золотые. Тройку лучших дополнила команда Индии — 4 медали, в том числе 2 золотые и по одной серебряной и бронзовой.

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Если брать отдельно женские соревнования, то и здесь Казахстан одержал убедительную победу в общекомандном медальном зачете — 6 медалей (3 золота, 1 серебро и 2 бронзы), Топ-3 дополнили Индия (4 медали, в том числе 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая) и Польша (3 награды, включая 1 золото и 2 серебра).

Фото: Kazinform

2019–2024 годы оказались непростыми не только для мирового бокса, но и для казахстанского. Ведь именно в этот период боксеры из Казахстана на двух Олимпиадах подряд не смогли завоевать золотые медали. Однако, чемпионат мира в Ливерпуле показал, что сложные времена позади. Сборную страны доверили опытному наставнику Кайрату Сатжанову, который знает, как добиться успеха, усовершенствован механизм отбора в национальную команду, что также повысило конкуренцию и позволило отобрать лучших из лучших.

Фото: instagram.com/satzhan_kairat

В результате в списке победителей и призеров можно отметить и дебютантов взрослой сборной, и тех молодых боксеров, кто ранее не мог проявить себя по разными причинам, а также опытных, но сохраняющих необходимые кондиции спортсменов. Посудите сами:

Чемпионы мира-2025 по боксу в Ливерпуле (World Boxing):

50 кг. Санжар Ташкенбай (22 года), становился чемпионом мира IBA (2023 год)

55 кг: Махмуд Сабырхан (24 года), становился чемпионом мира IBA (2023 год)

70 кг: Торехан Сабырхан (19 лет), дебютант взрослой сборной

+90 кг: Айбек Оралбай (25 лет), не имел наград чемпионатов мира

51 кг: Алуа Балкибекова (28 лет), ранее у нее был полный комплект медалей чемпионатов мира IBA (2025- золото, 2022 — серебро, 2023 — бронза)

65 кг: Аида Абикеева (27 лет), становилась чемпионкой мира IBA (2025 год)

70 кг: Наталья Богданова (26 лет), ранее была бронзовой призеркой чемпионата мира IBA (2025 год)

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Вице-чемпионка мира-2025 по боксу в Ливерпуле (World Boxing):

48 кг: Назым Қызайбай (32 года), была чемпионкой мира в 2014 и 2016 году, бронзовой призеркой чемпионата мира в 2012 году (когда IBA была признана МОК), а также в 2025-м (когда IBA уже лишена признания МОК, но проводила свой чемпионат мира)

Бронзовые призерки чемпионата мира-2025 по боксу в Ливерпуле (World Boxing):

60 кг: Виктория Графеева (24 года), брала «серебро» чемпионата мира IBA (2025 год)

+80 кг: Ельдана Талипова (23 года), брала «серебро» чемпионата мира IBA (2025 год)

Казахстан ликует, болельщики особенно рады не только россыпи медалей, которую везут боксеры на Родину, но и победам над титулованными соперниками, в том числе олимпийскими чемпионами, на пути к наградам. Нынешний чемпионат мира — первый в новом олимпийском цикле, и показанный результат позволяет надеяться, что победный настрой будет сохранен и на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в Казахстане появится следующий после Данияра Елеусинова олимпийский чемпион по боксу.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.