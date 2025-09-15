РУ
    01:24, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент поздравил казахских боксеров, завоевавших золото чемпионата мира

    Глава государства поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, передает агентство Kazinform. 

    Президент поздравил казахских боксеров, завоевавших золото чемпионата мира
    Фото: Akorda

    — Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай. 

    Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США. 

    Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов! — написал Президент на своей странице в Instagram.

    Отметим, что по итогам ЧМ по боксу у Казахстана семь золотых медалей, одна серебрянная и две бронзовые. 

    Победителями стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай, Наталья Богданова. «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.

     

