Президент поздравил казахских боксеров, завоевавших золото чемпионата мира
Глава государства поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты, передает агентство Kazinform.
— Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай.
Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США.
Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов! — написал Президент на своей странице в Instagram.
Отметим, что по итогам ЧМ по боксу у Казахстана семь золотых медалей, одна серебрянная и две бронзовые.
Победителями стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай, Наталья Богданова. «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.