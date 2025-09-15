Президент поздравил казахских боксеров, завоевавших золото чемпионата мира

— Победное шествие национальной сборной Казахстана на Чемпионате мира по боксу в Ливерпуле продолжили замечательные спортсмены Алуа Балкибекова, Аида Абикеева, Торехан Сабырхан, Наталья Богданова, Айбек Оралбай.



Выступление казахских боксеров на этом первенстве планеты можно признать в целом успешным. Но следует продолжить интенсивную подготовку к Олимпийским играм в США.



Желаю нашим спортсменам дальнейших успехов! — написал Президент на своей странице в Instagram.