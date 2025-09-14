Назым Кызайбай стала серебряным призером ЧМ по боксу

Спортсменка стала второй в весовой категории до 48 килограммов.

В решающем поединке Назым уступила Минакши (Индия). Первый раунд выиграла соперница. Во втором с небольшим перевесом лучше была Кызайбай.

В решающей трёхминутке вновь преимущество было на стороне Минакши, которая и выиграла бой.

За «золото» чемпионата мира сегодня, 14 сентября, в Ливерпуле будут биться: