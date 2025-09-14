РУ
    16:35, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Назым Кызайбай стала серебряным призером ЧМ по боксу

    Казахстанка Назым Кызайбай проиграла в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Назым Кызайбай завоевала «серебро» ЧМ по боксу
    Фото: Сали Сабиров/НОК

    Спортсменка стала второй в весовой категории до 48 килограммов.

    В решающем поединке Назым уступила Минакши (Индия). Первый раунд выиграла соперница. Во втором с небольшим перевесом лучше была Кызайбай.

    В решающей трёхминутке вновь преимущество было на стороне Минакши, которая и выиграла бой.

    За «золото» чемпионата мира сегодня, 14 сентября, в Ливерпуле будут биться:

    • Алуа Балкибекова (51 кг),
    • Аида Абикеева (65 кг),
    • Наталья Богданова (70 кг),
    • Махмуд Сабырхан (55 кг),
    • Торехан Сабырхан (70 кг),
    • Айбек Оралбай (+90 кг),
    • Санжар Ташкенбай (50 кг).
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Чемпионат мира
