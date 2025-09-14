16:35, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Назым Кызайбай стала серебряным призером ЧМ по боксу
Казахстанка Назым Кызайбай проиграла в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Спортсменка стала второй в весовой категории до 48 килограммов.
В решающем поединке Назым уступила Минакши (Индия). Первый раунд выиграла соперница. Во втором с небольшим перевесом лучше была Кызайбай.
В решающей трёхминутке вновь преимущество было на стороне Минакши, которая и выиграла бой.
За «золото» чемпионата мира сегодня, 14 сентября, в Ливерпуле будут биться:
- Алуа Балкибекова (51 кг),
- Аида Абикеева (65 кг),
- Наталья Богданова (70 кг),
- Махмуд Сабырхан (55 кг),
- Торехан Сабырхан (70 кг),
- Айбек Оралбай (+90 кг),
- Санжар Ташкенбай (50 кг).