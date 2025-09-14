00:22, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5
Восемь финальных боев с участием казахстанцев пройдет на ЧМ по боксу
Сборная Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле будет представлена в восьми финальных поединках. Все они пройдут 14 сентября, передает Kazinform.
Последними финалистами мирового первенства стали Торехан Сабырхан в весе до 70 кг и Наталья Богданова в весе до 70 кг. Оба казахстанских спортсмена оказались сильнее противников из Англии – страны, принимающей данное мировое первенство.
19-летний дебютант взрослых мировых первенств Торехан Сабырхан победил Одела Камару со счетом 4:1.
Опытная 26-летняя Наталья Богданова со счетом 3:2 выиграла у Шантель Рид.
Таким образом, за золото чемпионата мира 14 сентября в Ливерпуле будут биться:
- Алуа Балкибекова (51 кг),
- ида Абикеева (65 кг),
- Наталья Богданова (70 кг),
- Махмуд Сабырхан (55 кг),
- Торехан Сабырхан (70 кг),
- Айбек Оралбай (+90 кг),
- Назым Кызайбай (до 48 кг),
- Санжар Ташкенбай (50 кг).
Бронзовые медали получат Виктория Графеева (60 кг) и Ельдана Талипова (+80 кг).