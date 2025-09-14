Восемь финальных боев с участием казахстанцев пройдет на ЧМ по боксу

Последними финалистами мирового первенства стали Торехан Сабырхан в весе до 70 кг и Наталья Богданова в весе до 70 кг. Оба казахстанских спортсмена оказались сильнее противников из Англии – страны, принимающей данное мировое первенство.

19-летний дебютант взрослых мировых первенств Торехан Сабырхан победил Одела Камару со счетом 4:1.

Опытная 26-летняя Наталья Богданова со счетом 3:2 выиграла у Шантель Рид.

Таким образом, за золото чемпионата мира 14 сентября в Ливерпуле будут биться:

Алуа Балкибекова (51 кг),

ида Абикеева (65 кг),

Наталья Богданова (70 кг),

Махмуд Сабырхан (55 кг),

Торехан Сабырхан (70 кг),

Айбек Оралбай (+90 кг),

Назым Кызайбай (до 48 кг),

Санжар Ташкенбай (50 кг).

Бронзовые медали получат Виктория Графеева (60 кг) и Ельдана Талипова (+80 кг).