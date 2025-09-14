РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:22, 14 Сентябрь 2025

    Восемь финальных боев с участием казахстанцев пройдет на ЧМ по боксу

    Сборная Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле будет представлена в восьми финальных поединках. Все они пройдут 14 сентября, передает Kazinform.

    бокс
    Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

    Последними финалистами мирового первенства стали Торехан Сабырхан в весе до 70 кг и Наталья Богданова в весе до 70 кг. Оба казахстанских спортсмена оказались сильнее противников из Англии – страны, принимающей данное мировое первенство.

    19-летний дебютант взрослых мировых первенств Торехан Сабырхан победил Одела Камару со счетом 4:1.

    Опытная 26-летняя Наталья Богданова со счетом 3:2 выиграла у Шантель Рид.

    Таким образом, за золото чемпионата мира 14 сентября в Ливерпуле будут биться:

    • Алуа Балкибекова (51 кг),
    • ида Абикеева (65 кг),
    • Наталья Богданова (70 кг),
    • Махмуд Сабырхан (55 кг),
    • Торехан Сабырхан (70 кг),
    • Айбек Оралбай (+90 кг),
    • Назым Кызайбай (до 48 кг),
    • Санжар Ташкенбай (50 кг).

    Бронзовые медали получат Виктория Графеева (60 кг) и Ельдана Талипова (+80 кг).

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс
