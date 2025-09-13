Сколько медалей у Казахстана на чемпионате мира по боксу

По итогам предыдущих игровых дней Казахстан обеспечил себе 8 медалей чемпионата мира – 5 у мужчин и 3 у женщин. Награды гарантировали себе Алуа Балкибекова (51 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг), Ельдана Талипова (+80 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).

12 сентября к числу призеров чемпионата мира-2025 добавились Назым Кызайбай в весе до 48 кг и Санжар Ташкенбай в весе до 50 кг.

Титулованная Назым Кызайбай уверенно победила соперницу из Украины Анну Охоту и гарантировала свою 5-ю медаль чемпионатов мира. 13 сентября Назым Кызайбай проведет бой за выход в финал против Сабины Бобокуловой из Узбекистана. Если проиграет – будет бронзовой призеркой, в случае победы предстоит провести еще один бой – за золото.

Санжар Ташкенбай также не испытал проблем в четвертьфинале. Сингх Манденгбам не смог оказать серьёзного сопротивления казахстанскому боксеру. В полуфинале Ташкенбай поборется за выход в финал с кубинцем Алехандро Кларо.

В итоге у сборной Казахстана — 10 медалей на чемпионате мира по боксу 2025 в Ливерпуле. Какого они окажутся достоинства — станет известно в ближайшие три дня.