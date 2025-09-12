Пять казахстанцев выйдут биться за медали ЧМ по боксу 12 сентября

По состоянию на 11 сентября сразу 8 казахстанских боксеров (5 девушек и 3 мужчин) гарантировали себе медали мирового боксерского первенства, выйдя в полфинал. 12 сентября пройдут еще два четвертьфинальных боя с участием казахстанцев.

В весе до 48 кг в женском четвертьфинале бронзовая призерка Олимпиады Назым Кызайбай сразится с Анной Охотой из Украины. Обе соперницы — опытные и мастеровитые. Лучшим достижением 29-летней Анны Охоты является серебро чемпионата мира-2018, в котором она проиграла легендарной Мари Ком из Индии. 31-летняя Назым Кызайбай помимо олимпийской медали имеет в своем активе 3 золота чемпионатов мира.

Четвертьфинальный бой в мужском весе до 50 кг между казахстанцем Санжаром Ташкенбаем и Сингхом Манденгбамом из Индии обещает быть не менее интересным. 22-летний Ташкенбай — талантливый боксер, его соперник также является подающим надежды бойцом, правда, достижения у представителя Индии пока имеются только на молодежном уровне. Победители обеих четвертьфиналов гарантируют себе медали ЧМ, проигравшие завершат выступления.

После четвертьфиналов 12 сентября стартуют полуфинальные бои, в которых уже будет определяться качество медалей, которые увезут из Ливерпуля те или иные боксеры.

У женщин в весе до 60 кг Виктория Графеева проведет бой против Ребекки де Лимы Сантос из Бразилии. Соперницы в 2025 году уже встречались между собой в финале этапа Кубка мира в Астане, где сильнее оказалась казахстанка. Однако, представительница Бразилии наверняка нацелена взять реванш в Ливерпуле.

Другой женский полуфинал с участием казахстанок — в весе до 65 кг. Аида Абикеева, в предыдущем раунде обыгравшая олимпийскую чемпионку из Турции, проведет бой с не менее крепкой соперницей из Ирландии. Грэйн Мэри Уолш проводит свой лучший чемпионат мира в карьере и может оказать серьезное сопротивление казахстанке.

Также 12 сентября на ринг выйдут полуфиналисты-тяжеловесы. В женском весе свыше 80 кг в полуфинале встретятся наша Ельдана Талипова и Агата Кацмарска из Польши, в мужской категории свыше 90 кг за выход в финал сразятся Айбек Оралбай и двукратный олимпийский чемпион из Кубы Хулио Сезар ла Крус.

Проигравшие в полуфиналах получат бронзовые медали, победители выйдут в финал, где им предстоит поединок за золото.

Начало дневной сессии — в 16:00 по времени Астаны, вечерней — в 22:00 по времени Астаны.

Ранее Айбек Оралбай выиграл поединок в рамках ¼ финала чемпионата мира по боксу в Ливерпуле (Великобритания).