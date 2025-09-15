Казахстанка Наталья Богданова стала чемпионкой мира по боксу
В Англии завершается чемпионат мира по боксу. В копилку Казахстана добавилось еще одно «золото», передает агентство Kazinform.
Казахстанка Наталья Богданова выступила в финале весовой категории до 70 кг. Ее соперницей была австралийка Лекейша Перголити. Счет боя — 5:0 в пользу Натальи.
Таким образом, Казахстан одерживает шестую победу в семи финалах на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле.
Победителями также стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.
Впереди — заключительный финал для Казахстана с участием Айбека Оралбай в супертяжелой весовой категории.
Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.