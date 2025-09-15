РУ
    23:58, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанка Наталья Богданова стала чемпионкой мира по боксу

    В Англии завершается чемпионат мира по боксу. В копилку Казахстана добавилось еще одно «золото», передает агентство Kazinform.

    Фото: Sports.kz

    Казахстанка Наталья Богданова выступила в финале весовой категории до 70 кг. Ее соперницей была австралийка Лекейша Перголити. Счет боя — 5:0 в пользу Натальи.

    Таким образом, Казахстан одерживает шестую победу в семи финалах на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле. 

    Победителями также стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.

    Впереди — заключительный финал для Казахстана с участием Айбека Оралбай в супертяжелой весовой категории.

    Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.

