Казахстанка Наталья Богданова стала чемпионкой мира по боксу

Казахстанка Наталья Богданова выступила в финале весовой категории до 70 кг. Ее соперницей была австралийка Лекейша Перголити. Счет боя — 5:0 в пользу Натальи.

Таким образом, Казахстан одерживает шестую победу в семи финалах на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле.

Победителями также стали братья Сабырхан — Махмуд и Торехан, Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Санжар Ташкенбай. «Серебро» — у Назым Кызайбай, две «бронзы» — у Виктории Графеевой и Ельданы Талиповой.

Впереди — заключительный финал для Казахстана с участием Айбека Оралбай в супертяжелой весовой категории.

Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.