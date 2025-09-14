РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 14 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай стали чемпионами мира по боксу по двум версиям

    Казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай установили уникальное достижение, передает корреспондент Kazinform.

    Махмуд Сабырхан стал двукратным чемпионом мира
    Фото: Сали Сабиров/НОК

    На чемпионате мира по боксу, завершающемся в английском Ливерпуле, Махмуд Сабырхан в весе до 55 кг стал чемпионом мира, победив испанца Рафаэля Лозано со счетом 5:0.

    Сабырхан стал автором уникального достижения, выиграв чемпионаты мира по боксу по двум версиям.

    В 2023 году Махмуд выиграл мировое первенство по версии непризнанной Международным олимпийским комитетом организации IBA. В 2025 году Махмуд выиграл чемпионат мира под эгидой федерации world Boxing, которую признает МОК.

    Аналогичные достижения у Санжара Ташкенбая в весе до 50 кг.

    Ранее Назым Кызайбай не смогла выиграть четвертое золото чемпионатов мира и завершила мировое первенство в Ливерпуле с серебряной наградой.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс Чемпионат мира
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают