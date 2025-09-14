Махмуд Сабырхан и Санжар Ташкенбай стали чемпионами мира по боксу по двум версиям

На чемпионате мира по боксу, завершающемся в английском Ливерпуле, Махмуд Сабырхан в весе до 55 кг стал чемпионом мира, победив испанца Рафаэля Лозано со счетом 5:0.

Сабырхан стал автором уникального достижения, выиграв чемпионаты мира по боксу по двум версиям.

В 2023 году Махмуд выиграл мировое первенство по версии непризнанной Международным олимпийским комитетом организации IBA. В 2025 году Махмуд выиграл чемпионат мира под эгидой федерации world Boxing, которую признает МОК.

Аналогичные достижения у Санжара Ташкенбая в весе до 50 кг.

Ранее Назым Кызайбай не смогла выиграть четвертое золото чемпионатов мира и завершила мировое первенство в Ливерпуле с серебряной наградой.