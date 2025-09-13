РУ
    23:24, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Виктория Графеева взяла «бронзу» на ЧМ по боксу в Великобритании

    Представительница команды Казахстана по боксу Виктория Графеева не смогла выйти в финал чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Фото: НОК

    В полуфинале Графеева уступила Ребеке Де Лиме Сантос (Бразилия).

    Поединок завершился раздельным решением судей со счётом 4:1 в пользу Сантос.

    Таким образом, Графеева стала бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 60 килограммов.

    Ранее мы писали о том, сколько медалей у Казахстана на чемпионате мира по боксу.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
