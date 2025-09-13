Виктория Графеева взяла «бронзу» на ЧМ по боксу в Великобритании

В полуфинале Графеева уступила Ребеке Де Лиме Сантос (Бразилия).

Поединок завершился раздельным решением судей со счётом 4:1 в пользу Сантос.

Таким образом, Графеева стала бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 60 килограммов.

Ранее мы писали о том, сколько медалей у Казахстана на чемпионате мира по боксу.