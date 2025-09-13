23:24, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5
Виктория Графеева взяла «бронзу» на ЧМ по боксу в Великобритании
Представительница команды Казахстана по боксу Виктория Графеева не смогла выйти в финал чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
В полуфинале Графеева уступила Ребеке Де Лиме Сантос (Бразилия).
Поединок завершился раздельным решением судей со счётом 4:1 в пользу Сантос.
Таким образом, Графеева стала бронзовым призером ЧМ в весовой категории до 60 килограммов.
