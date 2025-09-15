Аида Абикеева сделала чемпионский дубль на мировых первенствах

В финале Аида Абикеева победила узбекскую спортсменку Навбахор Хамидову.

Ранее в 2025 году Аида Абикеева выиграла чемпионат мира, проводимый IBA. Теперь же Абикеева подтвердила свой статус чемпионки на мировом первенстве, проводимом World Boxing.

Отметим, что Алуа Балкибекова также выиграла два чемпионата мира в 2025 году – от IBA и от World Boxing. Аналогичные достижения у Санжара Ташкенбая в весе до 50 кг и Махмуда Сабырхана в весе до 55 кг.

Серебро чемпионата мира в Ливерпуле сегодня завоевала Назым Кызайбай.

Ранее казахстанских боксеров поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев.